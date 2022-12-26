В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная. На картах города она появилась еще в 1850-х годах. Улица небольшая, но знаковая для тогдашнего Днепра. Тут более ста лет находился один из первых кинотеатров города.

Свое название улица получила из-за большого количества фабрик, которые находились на этой территории города. Жили на ней преимущественно меннониты, тут была их школа и молитвенный дом. Но «доминантой» улицы были мельницы, принадлежавшие братьям Гезе. В начале 1900-х годов на их предприятии трудилось 60 рабочих, а производили они 7 сортов муки. Мельница была паровая, все оборудование было привезено с Германии. Неподалеку от предприятия находился и дом братьев Гезе. Фотографий, как он выглядел раньше не сохранилось. Известно, что это было одноэтажное здание. Сегодня от него осталась часть коробки дома, покосившиеся окна, разрушенные стены.

После революций и войн скорее всего тут были коммуналки, а потом здание стали сдавать в аренду различным фирмам. За ним присматривали – в части дома еще виднеются современные пластиковые окна.

Крыши у дома практически нет, как и перекрытий, стен, пола и дверей. Последние лет 5-7, а может быть и больше зданием никто не занимался, оно медленно разрушалось.

Сам дом был построен из екатеринославского кирпича, среди обломков здания можно найти кирпичи с клеймом местных заводов.

Внутри дома был необычный камин, декорированный элементами из бронзы с уникальным орнаментом и рисунком.

Под потолком в камине была ниша, где хозяева могли прятать ценные вещи или документы. Такой «опцией» снабжались большинство каминов в домах того времени.

Сегодня полуразрушенный дом стал ночлегом для бездомных. Для того, чтобы согреться они в холодное время года разводили тут костер, недавно в доме был пожар.

Фабриканты Гезе были известными людьми в Днепре того времени. Рядом со своим предприятием в 1910 году они построили кинотеатр, который в последствии несколько раз сменил название, реконструировался и наиболее известен жителям города под названием «Родина».

фото камина: Екатерина Шевцова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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