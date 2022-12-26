Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Сегодня 20:36
просмотров

Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная. На картах города она появилась еще в 1850-х годах. Улица небольшая, но знаковая для тогдашнего Днепра. Тут более ста лет находился один из первых кинотеатров города.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

 Свое название улица получила из-за большого количества фабрик, которые находились на этой территории города. Жили на ней преимущественно меннониты, тут была их школа и молитвенный дом. Но «доминантой» улицы были мельницы, принадлежавшие братьям Гезе. В начале 1900-х годов на их предприятии трудилось 60 рабочих, а производили они 7 сортов муки. Мельница была паровая, все оборудование было привезено с Германии. Неподалеку от предприятия находился и дом братьев Гезе. Фотографий, как он выглядел раньше не сохранилось. Известно, что это было одноэтажное здание. Сегодня от него осталась часть коробки дома, покосившиеся окна, разрушенные стены.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

После революций и войн скорее всего тут были коммуналки, а потом здание стали сдавать в аренду различным фирмам. За ним присматривали – в части дома еще виднеются современные пластиковые окна.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Крыши у дома практически нет, как и перекрытий, стен, пола и дверей. Последние лет 5-7, а может быть и больше зданием никто не занимался, оно медленно разрушалось.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Сам дом был построен из екатеринославского кирпича, среди обломков здания можно найти кирпичи с клеймом местных заводов.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Внутри дома был необычный камин, декорированный элементами из бронзы с уникальным орнаментом и рисунком.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Под потолком в камине была ниша, где хозяева могли прятать ценные вещи или документы. Такой «опцией» снабжались большинство каминов в домах того времени.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Сегодня полуразрушенный дом стал ночлегом для бездомных. Для того, чтобы согреться они в холодное время года разводили тут костер, недавно в доме был пожар.

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

Фабриканты Гезе были известными людьми в Днепре того времени. Рядом со своим предприятием в 1910 году они построили кинотеатр, который в последствии несколько раз сменил название, реконструировался и наиболее известен жителям города под названием «Родина».

 фото камина: Екатерина Шевцова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

    В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью…

    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб

    Украинские военные ударили по пяти пунктам управления и району сосредоточения…

    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа

    У Дніпрі на вулиці Передовий екіпаж патрульної поліції разом із…

    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник

    У Павлограді пістолет, перероблений під бойовий, марихуану та приладдя для…

    Последние новости

    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата
    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

    В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью употреблял спиртное.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб
    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб

    Украинские военные ударили по пяти пунктам управления и району сосредоточения россиян, а захватчики били по десяткам мирных городов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине бывший узник украл у 70-летнего дедушки 140 тыс. грн и золотые украшения
    На Днепропетровщине бывший узник украл у 70-летнего дедушки 140 тыс. грн и золотые украшения

    В Каменском ранее судимый 37-летний мужчина похитил у 70-летнего дедушки все его сбережения и золотые украшения.

    Сегодня 19:37
    0
    просмотров
    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа
    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа

    У Дніпрі на вулиці Передовий екіпаж патрульної поліції разом із представниками територіальної оборони затримав порушника комендантської години.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник
    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник

    У Павлограді пістолет, перероблений під бойовий, марихуану та приладдя для паління зберігав у себе в квартирі 32-річний містянин.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Ученые открыли две планеты, похожие на Землю
    Ученые открыли две планеты, похожие на Землю

    Ученые обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты, похожие на Землю.

    Сегодня 18:40
    0
    просмотров
    «Бункерный», «банкетный» или «говорун»: эксперт рассказал, как отличать двойников путина
    «Бункерный», «банкетный» или «говорун»: эксперт рассказал, как отличать двойников путина

    Для широких масс существует по меньшей мере двое двойников кремлевского диктатора владимира путина, который скрывается где-то в "бункере" - т.н. "банкетная" версия и "говорун".

    Сегодня 17:59
    0
    просмотров
    И «Танк» на Яворницкого тоже: какие памятники в Днепре снесут следующими
    И «Танк» на Яворницкого тоже: какие памятники в Днепре снесут следующими

    В Днепре идет дерусификация.

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Снегурочка за рулем и «Щедрик»: в Днепре ездят новогодние трамвай и троллейбус (ФОТО)
    Снегурочка за рулем и «Щедрик»: в Днепре ездят новогодние трамвай и троллейбус (ФОТО)

    В Днепре перед Новым годом запустили праздничный транспорт.

    Сегодня 16:37
    просмотров
    В ГСЧС рассказали, как правильно использовать генератор
    В ГСЧС рассказали, как правильно использовать генератор

    Из-за отключения света и блэкаутов украинцы начали массово пользоваться генераторами.

    Сегодня 16:26
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх