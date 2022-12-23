С двумя диванами и джакузи: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре (ФОТО)

Не все владельцы квартир под аренду готовы сдавать свои комнаты людям именно в новогоднюю ночь, поэтому те, кто готов – делают пометку в своих объявлениях.
Самый дешевый вариант на праздники нашелся на жилмасиве Солнечный в Днепре. В квартире одна комната, но 5 спальных мест – в одном помещении уместили два дивана и кровать, есть телевизор и интернет, необходимый набор кухонной мебели. Хоть владелец и написал о том, что в квартире был евроремонт, но по стенам этого особо и не видно.
На Слобожанском проспекте арендовать квартиру на Новый год обойдется 700 грн. В ней 2 спальных места, в комнате стоит большой диван. Судя по фото, квартира чистая, ухоженная, мебель хоть и не новая, но в хорошем состоянии.
За аналогичную цену можно снять квартиру на Новогоднюю ночь на жилмассиве Тополь. Жилье однокомнатное, в квартире есть только диван, 2 спальных места. На кухне есть все для приготовления праздничного ужина, проведен Интернет и есть телевизор, а также в комнате много места для того, чтобы поставить стол или принести с собой новогоднюю елку и поставить ее в центре.
Снять двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом и новой мебелью обойдется в 1 тыс грн за сутки. Находится жилье на жилмассиве Приднепровск. В квартире 2 комнаты, 4 спальных места, есть джакузи. Предоставляются одноразовые предметы личной гигиены, есть необходимая техника и посуда. Однако, цена аренды может увеличится, так, за пару возьмут заявленную 1 тыс грн, но если постояльцев будет 4 человека – квартира обойдется уже в 1,2 тыс грн.
Аренда квартиры на Новый год неподалеку от автовокзала в Днепре обойдется в 800 грн. Расположена на 1 этаже, в квартире 2 комнаты и 5 спальных мест, есть необходимое постельное белье, полотенца, проведен Интернет и кабельное.
Снять квартиру на Новій год на Победе обойдется в 900 грн. Жилье двухкомнатное, в нем 4 спальных места. Есть вся необходимая для празднования мебель, техника. В квартире недавно был косметический ремонт, довольно новая мебель.
В такую же цену обойдется провести новогоднюю ночь в квартире на две комнаты на центральном проспекте Днепра. В жилье недавно был евроремонт, есть 4 спальных места, мебель, техника, проведен Интернет и кабельное.
Аренда двухкомнатной квартиры на улице Владимира Великого в Днепре на Новый год обойдется в 1 тыс грн. В ней могут разместиться до 5 человек. Расположение и наличие большого количества диванов – основное преимущество квартиры, поскольку обстановка в ней, хоть и чистая, но видно, что и техника и ремонт делались и покупались лет 15-20 назад. Если не смотреть на это, то в квартире есть все, что нужно для проведения праздника.
Снять квартиру на улице Чапленко в Днепре обойдется в 1,1 тыс грн. В квартире две комнаты, 4 спальных места и автономное отопление. В помещении запрещено курить и брать на праздник животных. Сам дом с квартирой находится в закрытом дворе.
Добавив до этой суммы еще 400 грн и уплатив за сутки 1,5 тыс грн можно арендовать трехкомнатную квартиру на Екатеринославском бульваре, где смогут переночевать более 6 человек. Общая площадь помещения – 100 метров, в квартире два туалета, ремонт и новая мебель.
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