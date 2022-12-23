Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

В Днепре строится много новых зданий, реконструируются старинные дома, но есть часть строений, которые дошли до наших дней, но сегодня находятся в очень плохом состоянии. От них осталась только «коробка» здания либо один фасад, без крыши и перекрытий. Журналисты dnepr.info собрали подборку старинных домов, былую красоту которых можно увидеть только на фото.

Разрушенный квартал

Много уже практически полностью разрушенных домов есть на улице Сечевых Стрельцов.

Так, дом Гольдштейн сегодня стоит без окон, дверей, перекрытий и крыши, фактически от него остался только фасад. Еще 30 лет назад это был трехэтажный кирпичный дом. Построенный в 1899 году как доходный он вмещал в себя 8 пятикомнатных квартир, лавку с квартирой хозяина над ней, каменный двухэтажный флигель на 5 квартир.

После Второй мировой войны тут были коммунальные квартиры. В начале 1990-х жильцов расселили для реконструкции здания.

Дом Когана был построен в 1900 году. Он также был высотой в три этажа и создавался как доходный. Сегодня от него осталась одна коробка.

После войны тут также были оборудованы коммунальные квартиры и около 25 лет назад дом расселили из-за аварийного состояния.

Дом Брука был построен в 1890-х годах. Владелец дома был городским инженером и подрядчиком, владел кирпичным заводом и был активным общественным деятелем, а также лидером сионистов города. Дом возводился как доходный, но один этаж в нем занимал сам владелец и его семья. Накануне 1917 года Брук покинул город навсегда.

Четвертый этаж здание приобрело уже после Второй мировой войны, до этого было трехэтажным, его в отличии от двух других в 1970-х годах капитально отремонтировали, но это не помогло. В последние несколько лет, когда здание еще функционировало тут находился суд одного из районов города. В середине 2010-х в Днепре несколько дней шли обильные дожди. Дом не выдержал ливней и в нем обвалилась часть фасада.

Доходный дом купца Ревякина был возведен в начале прошлого века. Владелец планировал выстроить в городе целый комплекс своих домов, поэтому полученные от жильцов деньги постоянно вкладывал в строительство. Дом на этой улице остался немного незавершенным.

В 1924 году в его доме была открыта детская консультация, а верхний этаж занимали коммунальные квартиры, после 1970-х годов тут размещалось «Городское управление Красного Креста». Последние люди выехали из дома после 2015 года.

Призраки в центре

Дом екатеринославского предпринимателя Померанцава находится в самом центре Днепра. За необычную форму его прозвали домом-Колизеем. Здание было построено в конце позапрошлого века. Оно было четырехэтажным, что считалось почти высоткой в тогдашнем Днепре.

Во время Второй мировой войны дом чудом не пострадал, после освобождения города тут были коммунальные квартиры. С 1999 года дома стоит заброшенный и понемногу разрушается.

Доходный дом Татаровой находился на улице Исполкомовской. Построенный в 1890-х годах он считался одним из самых красивых и больших в Днепре. Все колонны и фронтоны дома были выполнены из екатеринославского пластичного кирпича. В доме сдавались внаем квартиры, а также жила сама владелица. Впоследствии дом был национализирован и превращен в общежитие, а потом превратился в многоквартирное здание.

После Второй мировой войны здание не ремонтировали, оно постепенно приходило в упадок. Сейчас от него остался только фасад.

Особняк в рабочем районе

Аптека Прицкера находится на проспекте Нигояна. Двухэтажный особняк работы известного архитектора Алексадра Красносельского появился тут в 1916 году. На первом этаже находилась аптека, на втором – квартира аптекаря Льва Прицкера. В особняке он прожил не долго, в 1917 году уехал из страны, а дом его превратили в детский сад, но на первом этаже вплоть до начала 2000-х годов работала аптека.

Сегодня дом в плачевном состоянии и огражден забором.

фото: блог Артема Костюка

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