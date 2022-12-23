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  • Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Сегодня 15:08
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В Днепре строится много новых зданий, реконструируются старинные дома, но есть часть строений, которые дошли до наших дней, но сегодня находятся в очень плохом состоянии. От них осталась только «коробка» здания либо один фасад, без крыши и перекрытий. Журналисты dnepr.info собрали подборку старинных домов, былую красоту которых можно увидеть только на фото.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Разрушенный квартал

Много уже практически полностью разрушенных домов есть на улице Сечевых Стрельцов.

Так, дом Гольдштейн сегодня стоит без окон, дверей, перекрытий и крыши, фактически от него остался только фасад. Еще 30 лет назад это был трехэтажный кирпичный дом. Построенный в 1899 году как доходный он вмещал в себя 8 пятикомнатных квартир, лавку с квартирой хозяина над ней, каменный двухэтажный флигель на 5 квартир.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

После Второй мировой войны тут были коммунальные квартиры. В начале 1990-х жильцов расселили для реконструкции здания.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Дом Когана был построен в 1900 году. Он также был высотой в три этажа и создавался как доходный. Сегодня от него осталась одна коробка.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

После войны тут также были оборудованы коммунальные квартиры и около 25 лет назад дом расселили из-за аварийного состояния.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Дом Брука был построен в 1890-х годах. Владелец дома был городским инженером и подрядчиком, владел кирпичным заводом и был активным общественным деятелем, а также лидером сионистов города. Дом возводился как доходный, но один этаж в нем занимал сам владелец и его семья. Накануне 1917 года Брук покинул город навсегда.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Четвертый этаж здание приобрело уже после Второй мировой войны, до этого было трехэтажным, его в отличии от двух других в 1970-х годах капитально отремонтировали, но это не помогло. В последние несколько лет, когда здание еще функционировало тут находился суд одного из районов города. В середине 2010-х в Днепре несколько дней шли обильные дожди. Дом не выдержал ливней и в нем обвалилась часть фасада.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Доходный дом купца Ревякина был возведен в начале прошлого века. Владелец планировал выстроить в городе целый комплекс своих домов, поэтому полученные от жильцов деньги постоянно вкладывал в строительство. Дом на этой улице остался немного незавершенным.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

В 1924 году в его доме была открыта детская консультация, а верхний этаж занимали коммунальные квартиры, после 1970-х годов тут размещалось «Городское управление Красного Креста». Последние люди выехали из дома после 2015 года.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Призраки в центре

Дом екатеринославского предпринимателя Померанцава находится в самом центре Днепра. За необычную форму его прозвали домом-Колизеем. Здание было построено в конце позапрошлого века. Оно было четырехэтажным, что считалось почти высоткой в тогдашнем Днепре.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Во время Второй мировой войны дом чудом не пострадал, после освобождения города тут были коммунальные квартиры. С 1999 года дома стоит заброшенный и понемногу разрушается.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

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Доходный дом Татаровой находился на улице Исполкомовской. Построенный в 1890-х годах он считался одним из самых красивых и больших в Днепре. Все колонны и фронтоны дома были выполнены из екатеринославского пластичного кирпича. В доме сдавались внаем квартиры, а также жила сама владелица. Впоследствии дом был национализирован и превращен в общежитие, а потом превратился в многоквартирное здание.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

После Второй мировой войны здание не ремонтировали, оно постепенно приходило в упадок. Сейчас от него остался только фасад.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Особняк в рабочем районе

Аптека Прицкера находится на проспекте Нигояна. Двухэтажный особняк работы известного архитектора Алексадра Красносельского появился тут в 1916 году. На первом этаже находилась аптека, на втором – квартира аптекаря Льва Прицкера. В особняке он прожил не долго, в 1917 году уехал из страны, а дом его превратили в детский сад, но на первом этаже вплоть до начала 2000-х годов работала аптека.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

Сегодня дом в плачевном состоянии и огражден забором.

Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)Українська Новости Днепра про Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)Русский

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