Заяц-великан и сине-желтые снежинки: ТОП-3 локации в Днепре, где установлены елки (ФОТО)

Но горожане и некоторые торговые центры все же решили установить несколько новогодних деревьев украшенных шарами и гирляндами, чтобы немного порадовать жителей города. Журналисты dnepr.info узнали, где в этом году можно сделать селфи у елки.
ТЦ «Мост-Сити» один из немногих, кто решил установил елку у входа. Украшена она снежинками голубого и желтого цвета, а также белыми матовыми шариками. Появилась елка у входа в торговый центр неделю назад.
Настоящая, «живая» елка появилась у жителей левого берега Днепра. Находится она на проспекте Калнышевского, украшена шарами. Елка не покупная, она растет прямо в зеленой зоне сквера «Шарик». Нарядили ее силами жителей района. О «появлении» елки в городе сообщили в местной ФБ- группе «Райончик».
Еще одна елка установлена в ТЦ «Эпицентр» в отделе новогодних украшений. Она искусственная, высотой более двух метров и украшена шарами в сине-желтой гамме.
Возможно, к 25 декабря в некоторых магазинах и торговых центрах Днепра также появятся новогодние елки или праздничные фотозоны для детей.
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