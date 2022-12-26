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У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Сьогодні 20:36
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Між набережною та центральним проспектом у Дніпрі знаходиться вулиця Фабрична. На картах міста вона з'явилася ще у 1850-х роках. Вулиця невелика, але знакова для тодішнього Дніпра. Тут понад сто років знаходився один із перших кінотеатрів міста.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

 Свою назву вулиця отримала через велику кількість фабрик, що знаходилися на її території. Жили на ній переважно меноніти, тут була їхня школа та молитовний дім. Але «домінантою» вулиці були млини, які належали братам Гезе. На початку 1900-х років на їхньому підприємстві працювало 60 робітників, а виробляли вони 7 сортів борошна.

Млин був паровий, все обладнання було привезене з Німеччини. Неподалік підприємства знаходився і будинок братів Гезе. Фото, як він виглядав раніше не збереглося. Відомо, що це була одноповерхова будівля. Сьогодні від нього залишилася частина коробки будинку, вікна, що покосилися, зруйновані стіни.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Після революцій і воєн, швидше за все, тут були комуналки, а потім будівлю почали здавати в оренду різним фірмам. За ним доглядали – у частині будинку ще видніються сучасні пластикові вікна.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Даху у будинку практично немає, як і перекриттів, стін, підлоги та дверей. Останні років 5-7, а можливо і більше будинком ніхто не займався, все повільно руйнувалося.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Сам будинок був збудований з катеринославської цеглини, серед уламків будівлі можна знайти цеглу з клеймом місцевих заводів.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Усередині будинку був незвичайний камін, декорований елементами із бронзи з унікальним орнаментом та малюнком.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Під стелею в каміні була ніша, де господарі могли ховати цінні речі чи документи. Такою «опцією» постачалася більшість камінів у будинках того часу.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Сьогодні напівзруйнований будинок став нічлігом для безпритульних. Щоб зігрітися вони в холодну пору року розводили тут багаття, нещодавно в будинку була пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)

Фабриканти Гезе були відомими людьми у Дніпрі того часу. Поряд зі своїм підприємством у 1910 році вони збудували кінотеатр, який згодом кілька разів змінив назву, реконструювався та найбільш відомий жителям міста під назвою «Родина».

фото: Катерина Шевцова, група «Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі зруйнувався будинок з унікальним каміном усередині (ФОТО)Русский

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