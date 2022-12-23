Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Сьогодні 18:07
просмотров

Цього року у Дніпрі немає міської ялинки, аналогічна ситуація і у багатьох інших містах України. Серед причин –війна,  економія коштів та електроенергії.

Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Але  мешканці міста та деякі торгові центри все ж таки вирішили встановити кілька новорічних дерев прикрашених кулями та гірляндами, щоб трохи порадувати дніпрян. Журналісти dnepr.info дізналися, де цього року можна зробити селфі біля ялинки.

ТЦ «Мост-Сіті» один із небагатьох, хто вирішив установив ялинку біля входу. Прикрашена вона сніжинками блакитного та жовтого кольору, а також білими матовими кульками. З’явилася ялинка біля входу до торговельного центру тиждень тому.

Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Також справжня ялинка з’явилася у мешканців лівого берега Дніпра. Знаходиться вона на проспекті Калнишевського, прикрашена кулями. Ялинка не покупна, вона росте прямо в зеленій зоні скверу. Нарядили її силами мешканців району. Про «появу» ялинки в місті повідомили у місцевій ФБ-групі «Райончик».

Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Ще одну ялинку встановлено у ТЦ «Епіцентр» у відділі новорічних прикрас. Вона штучна, висотою понад два метри і прикрашена кулями у синьо-жовтій гамі.

Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Можливо, до 25 грудня у деяких магазинах та торгових центрах Дніпра також з’являться новорічні ялинки чи святкові фотозони для дітей.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через знеструмлення деякі мешканці залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    У Дніпрі через знеструмлення деякі мешканці залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 23 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися…

    Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:08
    Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

    У Дніпрі возводять багато нових будинків, реконструюють старовинні дома, але…

    Комендантська година в Україні на Новий рік: чи будуть обмеження в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    Комендантська година в Україні на Новий рік: чи будуть обмеження в Дніпрі

    У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, чи буде діяти комендантська година…

    Дві вулиці Дніпра викреслять з топонімічної спадщини міста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    Дві вулиці Дніпра викреслять з топонімічної спадщини міста

    У Дніпрі можуть перейменувати ще дві вулиці.

    Наверх