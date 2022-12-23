Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Цього року у Дніпрі немає міської ялинки, аналогічна ситуація і у багатьох інших містах України. Серед причин –війна, економія коштів та електроенергії.

Але мешканці міста та деякі торгові центри все ж таки вирішили встановити кілька новорічних дерев прикрашених кулями та гірляндами, щоб трохи порадувати дніпрян. Журналісти dnepr.info дізналися, де цього року можна зробити селфі біля ялинки.

ТЦ «Мост-Сіті» один із небагатьох, хто вирішив установив ялинку біля входу. Прикрашена вона сніжинками блакитного та жовтого кольору, а також білими матовими кульками. З’явилася ялинка біля входу до торговельного центру тиждень тому.

Також справжня ялинка з’явилася у мешканців лівого берега Дніпра. Знаходиться вона на проспекті Калнишевського, прикрашена кулями. Ялинка не покупна, вона росте прямо в зеленій зоні скверу. Нарядили її силами мешканців району. Про «появу» ялинки в місті повідомили у місцевій ФБ-групі «Райончик».

Ще одну ялинку встановлено у ТЦ «Епіцентр» у відділі новорічних прикрас. Вона штучна, висотою понад два метри і прикрашена кулями у синьо-жовтій гамі.

Можливо, до 25 грудня у деяких магазинах та торгових центрах Дніпра також з’являться новорічні ялинки чи святкові фотозони для дітей.

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