Заєць-велетень та синьо-жовті сніжинки: ТОП-3 локації у Дніпрі, де встановили ялинки (ФОТО)

Але мешканці міста та деякі торгові центри все ж таки вирішили встановити кілька новорічних дерев прикрашених кулями та гірляндами, щоб трохи порадувати дніпрян. Журналісти dnepr.info дізналися, де цього року можна зробити селфі біля ялинки.
ТЦ «Мост-Сіті» один із небагатьох, хто вирішив установив ялинку біля входу. Прикрашена вона сніжинками блакитного та жовтого кольору, а також білими матовими кульками. З’явилася ялинка біля входу до торговельного центру тиждень тому.
Також справжня ялинка з’явилася у мешканців лівого берега Дніпра. Знаходиться вона на проспекті Калнишевського, прикрашена кулями. Ялинка не покупна, вона росте прямо в зеленій зоні скверу. Нарядили її силами мешканців району. Про «появу» ялинки в місті повідомили у місцевій ФБ-групі «Райончик».
Ще одну ялинку встановлено у ТЦ «Епіцентр» у відділі новорічних прикрас. Вона штучна, висотою понад два метри і прикрашена кулями у синьо-жовтій гамі.
Можливо, до 25 грудня у деяких магазинах та торгових центрах Дніпра також з’являться новорічні ялинки чи святкові фотозони для дітей.
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