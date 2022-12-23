З двома диванами та джакузі: скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у Дніпрі (ФОТО)

Щоб відзначити Новий рік у компанії із друзями мешканці Дніпра користуються орендованими квартирами. Це набагато вигідніше і економніше, ніж йти в ресторан, або коли зустрітися вдома в один одного не дозволяють обставини. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме оренда квартири на новий рік і зібрали добірку найдешевших.

Не всі власники квартир під оренду готові здавати свої кімнати людям саме у новорічну ніч, тому ті, хто готовий – роблять позначку у своїх оголошеннях.

Найдешевший варіант на свята знайшовся на житловому масиві Сонячний у Дніпрі. У квартирі одна кімната, але 5 спальних місць – в одному приміщенні вмістили два дивани та ліжко, є телевізор та інтернет, необхідний набір кухонних меблів. Хоч власник і написав про те, що у квартирі був євроремонт, але на стінах цього особливо й не видно.

На Слобожанському проспекті орендувати квартиру на Новий рік коштуватиме 700 грн. У ній 2 спальних місця, у кімнаті стоїть великий диван. Судячи з фото, квартира чиста, доглянута, меблі хоч і не нові, але у гарному стані.

За аналогічну ціну можна зняти квартиру на Новорічну ніч на житловому масиві Тополя. Житло однокімнатне, у квартирі є лише диван, 2 спальних місця. На кухні є все для приготування святкової вечері, проведений Інтернет та телевізор, а також у кімнаті багато місця для того, щоб поставити стіл або принести з собою новорічну ялинку та поставити її в центрі.

Зняти двокімнатну квартиру з гарним ремонтом та новими меблями обійдеться в 1 тис грн за добу. Знаходиться житло на житловому масиві Придніпровськ. У квартирі 2 кімнати, 4 спальних місця, є джакузі. Надаються одноразові предмети особистої гігієни, є необхідна техніка та посуд. Однак, ціна оренди може збільшитися, так, за пару візьмуть заявлену 1 тис грн, але якщо постояльців буде 4 особи – квартира коштуватиме вже 1,2 тис грн.

Оренда квартири на Новий рік неподалік автовокзалу у Дніпрі коштуватиме 800 грн. Розташована вона на 1 поверсі, в квартирі 2 кімнати та 5 спальних місць, є необхідна постільна білизна, рушники, Інтернет та кабельне.

Зняти квартиру на Новий рік на Перемозі коштуватиме 900 грн. Житло двокімнатне, у ньому 4 спальних місця. Є всі необхідні для святкування меблі, техніка. У квартирі нещодавно був косметичний ремонт, досить нові меблі.

Таку ж ціну обійдеться провести новорічну ніч у квартирі на дві кімнати на центральному проспекті Дніпра. У приміщені нещодавно був євроремонт, є 4 спальних місця, меблі, техніка, проведено Інтернет та кабельне ТВ.

Оренда двокімнатної квартири на вулиці Володимира Великого у Дніпрі на Новий рік коштуватиме 1 тис грн. У ній можуть розміститись до 5 осіб. Розташування та наявність великої кількості диванів – основна перевага квартири, оскільки обстановка в ній, хоч і чиста, але видно, що техніка та ремонт робилися і купувалися років 15-20 тому. Якщо не дивитися на це, то у квартирі є все, що потрібно для проведення свята.

Зняти квартиру на вулиці Чапленка у Дніпрі коштуватиме 1,1 тис грн. У квартирі дві кімнати, 4 спальних місця та автономне опалення. У приміщенні заборонено курити та брати на свято тварин. Сам будинок із квартирою знаходиться у закритому дворі.

Додавши до цієї суми ще 400 грн та сплативши за добу 1,5 тис грн можна орендувати трикімнатну квартиру на Катеринославському бульварі, де зможуть переночувати понад 6 осіб. Загальна площа приміщення – 100 метрів, у квартирі два туалети, ремонт та нові меблі.

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