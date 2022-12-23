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  • Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

Сьогодні 15:08
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У Дніпрі возводять багато нових будинків, реконструюють старовинні дома, але є частина будівель, які дійшли до наших днів, та сьогодні перебувають у дуже поганому стані. Від них залишилася лише «коробка» будівлі або один фасад, без даху та перекриттів. Журналісти dnepr.info зібрали добірку старовинних будинків, колишню красу яких можна побачити лише на фото.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

Зруйнований квартал

Багато вже практично повністю зруйнованих будинків є на вулиці Січових Стрільців. Так, будинок Гольдштейн сьогодні стоїть без вікон, дверей, перекриттів та даху, фактично від нього залишився лише фасад. Ще 30 років тому це був триповерховий цегляний будинок.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Побудований у 1899 році як прибутковий він мав 8 п’ятикімнатних квартир, лавку з квартирою господаря над нею, кам’яний двоповерховий флігель на 5 квартир. Після Другої Першої світової тут були комунальні квартири. На початку 1990-х мешканців розселили для реконструкції будівлі.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Будинок Когана був збудований у 1900 році. Він також був висотою на три поверхи і возводився як прибутковий. Сьогодні від нього залишилася одна коробка.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

Після війни тут також були комунальні квартири і близько 25 років тому будинок розселили через аварійний стан.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Будинок Брука був збудований у 1890-х роках. Власник будинку був міським інженером та підрядником, володів цегельним заводом та був активним громадським діячем, а також лідером сіоністів міста. Будинок зводився як прибутковий, але один поверх у ньому займав сам власник та його родина. Напередодні 1917 року Брук залишив місто назавжди.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Четвертий поверх будинок придбав вже після Другої світової війни, до цього він був триповерховий. Його, на відміну від двох інших, у 1970-х роках капітально відремонтували, але це не допомогло. Останні декілька років, коли будинок ще функціонував, тут знаходився суд одного з районів міста. У середині 2010-х у Дніпрі кілька днів йшли рясні дощі. Будинок не витримави злив і в ньому обвалилася частина фасаду.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Прибутковий будинок купця Ревякіна було зведено на початку минулого століття. Власник планував збудувати у місті цілий комплекс своїх будинків, тому отримані від мешканців гроші постійно вкладав у будівництво. Будинок на цій вулиці залишився недоробленим.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

У 1924 році тут було відкрито дитячу консультацію, а верхній поверх займали комунальні квартири, після 1970-х років тут розміщувалося «Міське управління Червоного Хреста». Останні люди виїхали з дому після 2015 року.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

Привиди у центрі

Будинок купця Померанцева знаходиться в самому центрі Дніпра. Будівлю було збудовано наприкінці позаминулого століття. Вона була чотириповерховою, що вважалося майже висоткою у тодішньому Дніпрі.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Під час Другої світової війни будинок дивом не постраждав, після визволення міста тут були комунальні квартири. З 1999 року дім стоїть занедбаний і потроху руйнується.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Прибутковий будинок Татарової знаходився на вулиці Виконкомівській. Побудований у 1890-х роках він вважався одним із найкрасивіших і найбільших у Дніпрі. Усі колони та фронтони будинку були виконані з катеринославської пластичної цегли. У будинку здавалися в оренду квартири, а також жила сама власниця.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Згодом будинок був націоналізований і перетворений на гуртожиток, а потім перетворився на багатоквартирну будівлю. Після Другої світової війни будівлю не ремонтували, вона поступово занепадала. Нині залишився лише фасад.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Особняк у робочому районі

Аптека Пріцкера знаходиться на проспекті Нігояна. Двоповерховий особняк роботи відомого архітектора Олексадра Красносельського з’явився тут у 1916 році. На першому поверсі була аптека, на другому – квартира аптекаря Лева Пріцкера. В особняку він прожив не довго, 1917 року виїхав з країни, а будинок його перетворили на дитячий садок, але на першому поверсі аж до початку 2000-х років працювала аптека.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

Сьогодні будинок у жалюгідному стані та огороджений парканом.

Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)

 

фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)Українська Новости Днепра про Прибуткові будинки та комуналки: 7 старовинних будівель Дніпра, яких більше не існує (ФОТО)Русский

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