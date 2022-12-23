«Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции

Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info пообщались с некоторыми из них, а также с теми, кто переехал в страны ЕС еще до начала полномасштабного вторжения. Мы узнали, как живется днепрянам вдали от родного города, а заодно расспросили их о ценах на продукты и аренду жилья, стоимости медицинских услуг, транспорте, парковках и инфраструктуре.

Текстом о Швеции мы начинаем серию таких материалов.

Сегодня наши спикеры – Анастасия и Павел. Настя живет в Стокгольме почти полтора года. Благодаря работе девушка бывает в разных городах и говорит, что жизнь в столице Швеции и других населенных пунктах отличается. Очень многое зависит от конкретной коммуны. Также о жизни в этой стране нам рассказал Павел, который временно находится в Швеции вместе с тремя детьми. Семья живет в небольшом городке с населением в 3 тысячи человек.

Чистота улиц

В Швеции города делятся на коммуны, и каждая развивает свою территорию, отвечая там за вывоз мусора, обустройство инфраструктуры и уборку дорог.

«Стокгольм поразил меня своей чистотой. Тут очень чисто везде: от дорог до воды. Она не цветет, в ней не плавает мусор. Если вечером выпал снег – к утру все дороги расчищены. Мусор сразу идет в дело. Часть сжигается и таким образом отапливаются дома, из другой части делают биотопливо для автобусов. Но, к сожалению, далеко не все жители заморачиваются с сортировкой мусора», — рассказывает Анастасия.

Транспорт

Весь транспорт в стране – это единая система. С помощью 1 проездного можно месяц ездить в автобусе, метро, электричке, трамвае, а также плавать на лодке (это тоже достаточно популярный вид транспорта в Швеции). Проездной на месяц стоит 980 крон – это почти 3,5 тыс грн. Разовый проезд обойдется в 38 крон (135 грн). Также есть проездные на несколько часов, день или неделю.

«Транспорт чистый, в автобусах есть отопление и кондиционер. Автобусы ходят четко по расписанию. На каждой остановке есть карта маршрута. Если ты приехал куда-то вечером и думал уехать на коммунальном транспорте, но рейс был отменен и тебе пришлось воспользоваться такси, то при наличии проездного ты можешь получить компенсацию», — объясняет Анастасия.

Штраф за безбилетный проезд составляет более 3,5 тыс грн.

«Пассажиру на остановке нужно показать, что тебе нужен именно проезжающий мимо автобус. Просто так на каждой остановке они не останавливаются. Чтобы показать водителю, что ты хочешь сесть в автобус, нужно выйти на обочину», — рассказывает Анастасия.

По ее словам, водитель в автобусе – просто водитель и не имеет никакого отношения к оплате проезда. Весь транспорт оборудован пандусами.

«Стоимость проезда по Швеции очень высокая. Поездка в соседний город (15-20 км) может стоить 7-8 евро. 120 км на электричке — 20 евро. Есть недельные и месячные проездные, они гораздо дешевле. Цены на бензин: 95-й — 2 евро, дизель — 2,5 евро», — рассказывает Павел.

Магазины

Супермаркеты везде работают максимум до 21:00, в редких случаях – до 23:00. Алкоголь продается в специализированных магазинах, которые работают до 18:00 в будние дни, до 15:00 в субботу, а в воскресенье закрыты вообще. Рестораны в редких случаях работают до 24:00, бары в выходные дни могут не закрываться до 3 ночи.

«Торговые центры есть практически в каждом районе, что-то вроде нашего «Мост-Сити», только гораздо больше. ТРЦ работают максимум до 20:00 в будние дни, а в выходные – до 18:00. Круглосуточных торгових центров нет, поскольку за работу в «некомфортное время» работодателям придется платить продавцам в три раза больше», — говорит Анастасия.

Велодорожки и парковка

«Велодорожек очень много, везде есть велопарковки, в том числе на остановках и вокзалах. Многие доезжают до остановки на велотранспорте, паркуют его и дальше передвигаются на автобусах. Парковка может стоить 2-3 евро в час, в Стокгольме доходит до 7-8 евро», — рассказывает Павел.

Медицина

По словам наших спикеров, попасть к врачу трудно, а одно посещение стоит 250 крон, если у тебя есть рабочая виза (почти 900 грн) и если ты просто живешь там как гражданин другой страны – то это обойдется в 150-200 евро.

«Если ты находил к врачу на 1200 крон, то тебе на год дается «абонемент», и ты можешь посещать врача бесплатно. Начинает действовать он с момента первого обращения к врачу. Тут ты должен доказать доктору, что тебе нужно сдать тот или иной анализ, только тогда тебе дадут на него направление», — объясняет Анастасия.

Бесплатные туалеты

Независимо от размера города, во всех его районах есть бесплатные туалеты. Там обычно есть мыло и бумага. В парках стоят биотуалеты.

Цены в магазинах

Швеция всегда была достаточно дорогой страной, но за последний год цены на продукты тут выросли настолько, что стали бить по карману даже местных. Например, батон теперь стоит от 25 до 35 крон (от 88 до 125 грн), бананы и яблоки минимум по 25 крон.

Семья из двух человек в среднем может потратить на питание 900 долларов в месяц, при условии, что 80% еды готовится дома.

Цены на жилье

В Стокгольме снять комнату одному человеку с пропиской (за это берется дополнительная плата) оплатой коммунальных услуг, интернета и места для стоянки авто обойдется в почти в 500 долларов. Снять комнату в доме для двоих – 600 дол, плюс нужно платить за прописку, парковку и интернет.

«За воду 95% населения не платит, оплата электричества – динамическая, то есть постоянно меняется. Практически весь ноябрь свет был по 1 кроне (3 грн) за киловат, сейчас уже 5 крон (15 грн). Бывает, что на счету «минусовый баланс» — тогда государство тебе доплачивает за то, что ты пользуешься светом», — рассказывает Анастасия.

Бездомные животные

«Бездомных животных тут нет вообще. Просто так завести котика или собачку нельзя. Если у тебя кошка в доме, то на балконе должна быть специальная сетка, чтобы животное не выпало. Если этого нет, могут выписать штраф. Еще одно необычное правило: котов и собак нельзя оставлять дома одних дольше чем на 5-6 часов, иначе могут выписать штраф и даже забрать животное», — говорит Анастасия.

По ее словам, в Швеции очень дорогие ветеринарные услуги. К тому же, на любое животное нужно оформлять страховку, а это дополнительные расходы.

Спортивная инфраструктура

По словам Павла, спортивная инфраструктура в Швеции на очень высоком уровне.

«Тут настояний культ спорта. Наличие бассейна, ледовой арены, стадиона, манежа, арены для бенди (хоккей с мячом) — обязательно для населенного пункта с 2-3 тыс. жителей. В школе на уроках физкультуры обязательно проводят занятия на ледовом катке и в бассейне. Каждый ребенок занимается несколькими видами спорта. Лыжные трассы (которые летом превращаются в беговые и велосипедные) подсвечиваются в темное время суток. Тренирующийся человек на шоссе (если вдруг именно здесь нет велодорожки) будет в безопасности даже поздно вечером. Стадионы и легкоатлетические манежи здесь в свободном доступе, зайти побегать можеть любой человек. Бассейны платные, но по местным меркам стоят недорого. Разовое посещение — 4 евро, сезонный безлимитный абонемент — 70 евро», — рассказывает Павел.

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