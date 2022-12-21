Сдают в аренду кроликов и удавов: в Днепре становится популярным необычный бизнес

В Днепре арендовать можно не только автомобиль, недвижимость или праздничный костюм, но и животных. Журналисты dnepr.info собрали несколько объявлений, в которых говорится о сдачи в аренду различных зверей и земноводных.

Аренда пони на целый день обойдется 5 тыс грн. Владелец животного отмечает, что маленькие лошадки: «ухоженные, чистые, привитые и спокойные». Вместе с пони можно оплатить и работу аниматора, который будет за ними присматривать.

Час аренды лошади в Днепре обойдется в 600 грн. Предполагается, что животное будет участвовать в фотосессии или видеосъемки. Арендодатель отмечает, что: «лошадь умеет делать трюки», а вся фотосессия будет происходит в привычном для животного месте, везти ее никто никуда не будет.

Аналогично по стоимости обойдется аренда белого с голубыми глазами кролика. Пушистого зверька также сдают в аренду для фотосессий с детьми.

Взять на прокат удава для проведения фотосессий обойдется в Днепре в 1 тыс грн в час. Также нужно будет оплатить доставку «ползучего» в место проведение съемки и обратно. Молочная змея оценивается в 600 грн в час.

Взять в аренду для проведения фотосессий в Днепре можно и добермана. Как утверждает хозяин, собака знает много базовых и цирковых команд. Стоимость часа проката – 300 грн.

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