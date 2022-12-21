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Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:24
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Самыми популярными на рынке недвижимости в Днепре являются однокомнатные квартиры, а еще привлекательнее для покупателей смарт-жилье, поскольку оно дешевле всего по стоимости во время покупки и в дальнейшем, проживая в такой квартире легко будет оплачивать коммунальные платежи.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых смарт-квартир на продажу в Днепре.

Первое место в нашей подборки заняла квартира в АНД районе Днепра. Однокомнатное помещение находится на третьем, последнем этаже дома. Общая ее площадь 20 кв м, но главное достоинство этой квартиры – высокие потолки – 4 метра. Как отмечает продавец, из однокомнатной квартиры хотели сделать двухуровневую и даже разработали «макет» будущего ремонта. Но жилье все-таки решили продать.  Сейчас его состояние «после строителей», то есть там ничего нет. Будущий владелец может воспользоваться старыми наработками или придумать что-то свое. В квартире установлено индивидуальное отопление, правда, это электрика. Дом находится в закрытом дворе. Стоимость однокомнатной квартиры 299 тыс грн.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

За 337 тыс грн в Днепре можно купить смарт-квартиру на 14 кв м на жилмассиве Солнечный. Находится она на первом этаже 3-х этажного дома. В ней частично сделан ремонт. В помещении одна комната, где есть все: от кровати до раковины и плиты.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Также на левом берегу Днепра, но уже в районе проспекта Воронцова можно купить однокомнатную квартиру за 411 тыс грн. Общая площадь помещения 17 кв м. Находится она также в трехэтажном доме, на самом верхнем этаже. Во дворе есть парковка, зона для приготовления барбекю, охрана. Отапливается помещение с помощью электрики. В квартире еще никто не жил, ей нужен ремонт.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Однокомнатную квартиру в Днепре неподалеку от центрального рынка можно купить за 449 тыс грн. Здание, где находится жилье, было построено около 50 лет назад. Общая площадь помещения – 26 кв м. Квартиру подготовили под ремонт, но решили продать. То есть сейчас там голые стены и старые окна. Также в помещении нет отопления, но все остальные коммуникации –газ и вода имеются.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Потратив 468 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру неподалеку от железнодорожного вокзала. Помещение не очень маленькое – 20 кв м. Но требующее ремонта. В квартире индивидуальное газовое отопление, а вот плита – электрическая. Находится жилье на первом этаже.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Небольшую квартиру на проспекте Мазепы можно купить за 427 тыс грн. Она однокомнатная, «занимает» 17 кв м, находится на 7 этаже 9-ти этажного дома. Тут уже сделан косметический ремонт, но новому хозяину придется потратиться на обустройство кухни. Мебель и техника, что в квартире также достанутся новому собственнику.

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В Индустриальном районе Днепра купить однокомнатную квартиру обойдется 524 тыс грн. находится она на среднем этаже панельного дома, общая площадь 24 кв м. Частично в помещении сделан ремонт, заменена мебель.

 

Новости Днепра про Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

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