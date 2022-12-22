Слон-фонтан и арка с колоннами: как раньше выглядел несуществующий ныне парк в центре Днепра

С момента основания Днепра, на плане города местность сначала значилась как территория для строения фабрик, но так случилось, что местность осталась не освоенной и в начале 1800-х годов тут построили тюрьму с оградой почти в 5 метров. Из-за этого строения местность и получила название Острожная площадь. Но со временем острог перенесли в другое место и забор вместе со зданиями почти в центре города был ликвидирован, а на его месте установили различные аттракционы для жителей города. Площадь стала Качельной.
В 1886 году тут появился Яковлевский сквер, основанный тогдашним городским головой Иваном Яковлевым. Сквер просуществовал тут дольше всего и даже был несколько раз реконструирован. Первый раз в к 1910 году, а по периметру сквера был установлен забор с воротами.
На территории самого сквера были качели, эстрада, ресторан, киоск с напитками и мороженным. К 1930 годам к всем строениям прибавилась спортивная площадка, бассейн, библиотека и звуковой кинотеатр. В 1936 году он был перепрофилирован в детский парк.
Среди его достопримечательностей была арка с колоннами у входа в парк и ограда, слон-фонтан, который был любимцем детей, а также огромные лавочки с навесом в форме грибов.
В 1970-х годах парк был ликвидирован, а на его месте построен театр оперы и балета. Рядом со зданием есть открытая площадь с деревьями и фонтаном.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав -Днепропетровск»
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