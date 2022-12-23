«Абонемент до лікаря» та сітки на балконах для котів: мешканці Дніпра розповіли про життя у Швеції

Через війну багато дніпрян тимчасово опинилося за кордоном. Журналісти dnepr.info поспілкувалися з деякими з них, а також з тими, хто переїхав до ЄС ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми дізналися, як живуть дніпряни далеко від рідного міста, а заразом розпитали їх про ціни на продукти та оренду житла, вартість медичних послуг, транспорт, парковки та інфраструктуру.

Текстом про Швецію ми розпочинаємо серію таких матеріалів.

Сьогодні наші спікери – Анастасія та Павло. Настя мешкає у Стокгольмі майже півтора роки. Завдяки роботі дівчина буває у різних містах та каже, що життя у столиці Швеції та інших населених пунктах відрізняється. Дуже багато залежить від конкретної комуни. Також про життя в цій країні нам розповів Павло, який тимчасово перебуває у Швеції разом із трьома дітьми. Сім’я живе у невеликому містечку з населенням у 3 тисячі осіб.

Чистота вулиць

У Швеції міста діляться на комуни, і кожна розвиває свою територію, відповідаючи там за вивіз сміття, облаштування інфраструктури та прибирання доріг.

«Стокгольм вразив мене своєю чистотою. Тут дуже чисто скрізь: від доріг до води. Вона не цвіте, у ній не плаває сміття. Якщо ввечері випав сніг – на ранок усі дороги розчищені.Сміття одразу йде у справу. Частина спалюється і таким чином опалюються будинки, з іншої частини роблять біопаливо для автобусів. Але, на жаль, далеко не всі мешканці Стокгольму його сортують», – розповідає Анастасія.

Транспорт

Весь транспорт країни – це єдина система. За допомогою одного проїзного можна місяць їздити в автобусі, метро, електричці, трамваї, а також плавати на човні (це теж досить популярний вид транспорту в Швеції). Проїзний на місяць коштує 980 крон – це майже 3,5 тис. грн. Разовий проїзд коштуватиме 38 крон (135 грн). Також є проїзні на кілька годин, день чи тиждень.

«Транспорт чистий, в автобусах є опалення та кондиціонер. Автобуси ходять чітко за розкладом. На кожній зупинці є мапа маршруту. Якщо ти поїхав кудись увечері і думав повертатись додому на комунальному транспорті, але рейс було скасовано і тобі довелося скористатися таксі, то за наявності проїзного ти можеш отримати компенсацію», – пояснює Анастасія.

Штраф за безквитковий проїзд становить понад 3,5 тис. грн.

«Пасажиру на зупинці потрібно показати, що йому потрібен автобус, який саме проїжджає повз. Просто так на кожній зупинці вони не зупиняються. Щоб показати водієві, що ти хочеш сісти до автобуса, потрібно вийти на узбіччя», – розповідає Анастасія.

За її словами, водій в автобусі – просто водій і не має жодного відношення до оплати проїзду. Весь транспорт обладнаний пандусами.

«Вартість проїзду Швецією дуже висока. Поїздка до сусіднього міста (15-20 км) може коштувати 7-8 євро. 120 км на електричці – 20 євро. Є тижневі та місячні проїзні, вони набагато дешевші. Ціни на бензин: 95-й – 2 євро, дизель – 2,5 євро», – розповідає Павло.

Магазини

Супермаркети скрізь працюють максимум до 21:00, в окремих випадках – до 23:00. Алкоголь продається у спеціалізованих магазинах, які працюють до 18:00 у будні, до 15:00 у суботу, а в неділю закриті взагалі. Ресторани в окремих випадках працюють до 24:00, бари у вихідні дні можуть не закриватися до 3 ночі.

«Торгівельні центри є практично в кожному районі, щось на зразок нашого «Мост-Сіті», тільки набагато більше. ТРЦ працюють максимум до 20:00 у будні, а у вихідні – до 18:00. Цілодобових торгових центрів немає, оскільки за роботу у «некомфортний час» роботодавцям доведеться платити продавцям утричі більше», – каже Анастасія.

Велодоріжки та паркування

«Велодоріжок дуже багато, скрізь є велопарковки, у тому числі на зупинках та вокзалах. Багато хто доїжджає до зупинки на велотранспорті, паркує його і далі пересувається автобусами. Паркування авто може коштувати 2-3 євро на годину, у Стокгольмі сягає 7-8 євро», – розповідає Павло.

Медицина

За словами наших спікерів, потрапити до лікаря важко, а одне відвідування коштує 250 крон, якщо маєш робочу візу (майже 900 грн) і якщо ти просто живеш там як громадянин іншої країни – то це коштуватиме 150-200 євро.

«Якщо ти находив до лікаря на 1200 крон, то тобі на рік дається «абонемент», і ти можеш відвідувати лікаря безкоштовно. Починає діяти він із першого звернення до лікаря. Тут ти маєш довести лікареві, що тобі потрібно здати той чи інший аналіз, тільки тоді тобі дадуть на нього напрямок», – пояснює Анастасія.

Безкоштовні туалети

Незалежно від розміру міста, у всіх районах є безкоштовні туалети. Там зазвичай є мило, вода та папір. У парках стоять біотуалети.

Ціни у магазинах

Швеція досить дорога країна для життя сама по собі, але за останній рік ціни на продукти тут виросли настільки, що почали бити навіть по кишені місцевих. Наприклад, батон коштує від 25 до 35 крон (від 88 до 125 грн), банани та яблука віддають мінімум по 25 крон, а то і дорожче.

Сім’я із двох осіб у середньому може витратити на харчування 900 доларів на місяць, за умови, що 80% їжі готується вдома.

Ціни на житло

У Стокгольмі зняти кімнату одній людині з пропискою (за це береться додаткова плата) оплатою комунальних послуг, інтернету та місця для стоянки авто коштуватиме майже 500 доларів. Зняти кімнату в будинку для двох – 600 дол, плюс потрібно платити за прописку, паркування та інтернет.

«За воду 95% населення не сплачує, оплата електрики – динамічна, тобто постійно змінюється. Практично весь листопад світло було по 1 кроні (3 грн) за кіловат, зараз уже 5 крон (15 грн). Буває, що на рахунку «мінусовий баланс» – тоді держава тобі доплачує за те, що ти користуєшся світлом», – розповідає Анастасія.

Бездомні тварини

«Бездомних тварин тут немає взагалі. Просто так завести котика чи собачку не можна. Якщо в тебе кішка в будинку, то на балконі має бути спеціальна сітка, щоб тварина не випала. Якщо цього немає, то можуть виписати штраф. Ще одне незвичайне правило: котів та собак не можна залишати вдома самих довше ніж на 5-6 годин, інакше можуть виписати штраф і навіть забрати тварину», – каже Анастасія.

За її словами, у Швеції дуже дорогі ветеринарні послуги. До того ж на будь-яку тварину потрібно оформлювати страховку, а це додаткові витрати.

Спортивна інфраструктура

За словами Павла, спортивна інфраструктура у Швеції на дуже високому рівні.

«Тут справжній культ спорту. Наявність басейну, льодової арени, стадіону, манежу, арени для бенді (хокей з м’ячем) – обов’язкова для населеного пункту з 2-3 тис. мешканців. У школі під час уроків фізкультури обов’язково проводять заняття на льодовій ковзанці та басейні. Кожна дитина займається кількома видами спорту. Лижні траси (які влітку перетворюються на бігові та велосипедні) підсвічуються у темний час доби. Людина, що тренується, на шосе (якщо раптом саме тут немає велодоріжки) буде в безпеці навіть пізно ввечері. Стадіони та легкоатлетичні манежі тут у вільному доступі, зайти побігати може кожен. Басейни платні, але за місцевими мірками коштують недорого. Разове відвідування – 4 євро, сезонний безлімітний абонемент – 70 євро», – розповідає Павло.

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