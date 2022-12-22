Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

Сьогодні 12:51
просмотров

Понад 40 років тому у центрі Дніпра був парк із фонтанами та каруселями для дітей. Нині на його місці стоїть будівля. Зелена зона існувала у цій частині міста з 1886 року. До цього там розташовувався міський острог.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

З моменту заснування Дніпра, на плані міста ця місцевість значилася як територія для будови фабрик, але так сталося, що вона залишилася не освоєною і на початку 1800-х років тут збудували в’язницю з огорожею майже 5 метрів заввишки. Через цю будову місцевість і отримала назву Острожна площа. Але згодом острог перенесли в інше місце і паркан разом із будівлею майже в центрі міста було ліквідовано, а на його місці встановили різні атракціони для місцевих мешканців. Площа стала зватися Качельною.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

1886 року тут з’явився Яковлевський сквер, заснований тодішнім міським головою Іваном Яковлевим. Сквер проіснував тут найдовше і навіть був кілька разів реконструйований. Перший раз до 1910 року. Тоді по його периметру було встановлено паркан з воротами.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

На території самого скверу були гойдалка, естрада, ресторан, кіоск з напоями та морозивом. У  1930 роках до всіх будівель додалася спортивний майданчик, басейн, бібліотека та звуковий кінотеатр. У 1936 році сквер був перепрофільований на дитячий парк.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

Серед його знакових місць була арка з колонами на вході до парку, огорожа, слон-фонтан, який був улюбленцем дітей, а також величезні лавочки з навісом у формі грибів.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

  У 1970-х роках парк було ліквідовано, а на його місці збудовано театр опери та балету. Поряд із будівлею є відкрита площа з деревами та фонтаном.

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі Дніпра

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

 

Читайте також:

Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Слон-фонтан і арка з колонами: як раніше виглядав неіснуючий нині парк у центрі ДніпраРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі великий житловий масив залишився без опалення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    У Дніпрі великий житловий масив залишився без опалення

    У Дніпрі цілий житловий масив залишився без опалення через знеструмлення…

    “Приват24” може нестабільно працювати: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:17
    “Приват24” може нестабільно працювати: причина

    Користувачі "Приват24" можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом.

    У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам’яті
    Сьогодні 12:05
    У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам’яті

    У Дніпрі шукають 87-річного пенсіонера.

    Позбавили фантомного болю : у Дніпрі провели унікальну операцію чоловікові, який втратив ногу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:09
    Позбавили фантомного болю : у Дніпрі провели унікальну операцію чоловікові, який втратив ногу

    У Дніпрі лікарі провели операцію, яка позбавила фантомного бою чоловіка…

    Наверх