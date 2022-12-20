З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні дерева з фетру, сизалю, пластику, дерева та інших незвичайних матеріалів. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найнезвичайніших ялинок на продаж у Дніпрі.

Невелика ялинка ручної роботи з різних тканин та з «ніжками» обійдеться в 399 грн. Висота такого дерева – 40 см. Виглядає дуже незвично, на ньому є новорічні кулі, намисто і навіть шишки. За бажанням ялинка може бути не тільки традиційного, зеленого, а будь-якого іншого кольору.

Дерев’яна ялинка у вигляді трикутника та без прикрас обійдеться у 90 грн. При цьому висота «дерева» буде 60 см. Якщо потрібно вище – просять дорожче, за метр потрібно буде віддати 250-300 грн. Щоб ялинку пофарбували, потрібно доплатити ще 30-60 грн.

Для тих, хто собі не уявляє ялинки без прикрас, нехай вона і буде дерев’яною, також є варіанти. Наприклад, за «дерево» у ті ж 63 см заввишки, але вже з новорічними кульками та гірляндами потрібно віддати 250 грн. «Трикутник» вдвічі менше коштуватиме 150 грн. Матеріал, з якого виготовлена «ялинка» – сосна.

Така ж трикутна ялинка, але заввишки 140 см, зроблена з фанери та прикрашена гірляндою обійдеться у 1500 грн.

Ялинка, формою схожа на справжню маленьку сосну, але при цьому вирізана з бука обійдеться в 100 грн. На ній немає прикрас, вона незвичного бежевого кольору, а висота виробу 14 см.

Ялинка з тасьми висотою 20 см обійдеться 20 грн. Декорована бісером та тканиною, які імітують новорічні іграшки.

Ялинка-топіарій із сизалю з намистинками-іграшками, бантиками та новорічною кулею обійдеться 250 грн. Висота такого «дерева» близько 55 см.

Ялинка із фетру та іграшками на липучках коштує 287 грн. Виробник позиціонує виріб як ялинку для дітей, яку можна прикріпити на стіну в кімнаті і прикрашати разом з дитиною. Висота «ялинки» 95 см. У комплекті йде 26 іграшок з того ж матеріалу, що і новорічне «дерево».

Маленька декоративна ялинка з виноградної лози, прикрашена сухофруктами, жолудями та листям обійдеться в 600 грн. Розмістити її можна лише на столі, тому що висота виробу близько 30 см.

У продажу можна знайти не лише святкову, а й практичну ялинку-подушку. Усередині холофайбер, висота виробу майже 40 см, подушка розшита бантами, що символізують прикраси. Коштує таке новорічне дерево 450 грн.

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