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  • З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:22
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Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні дерева з фетру, сизалю, пластику, дерева та інших незвичайних матеріалів. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найнезвичайніших ялинок на продаж у Дніпрі.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Невелика ялинка ручної роботи з різних тканин та з «ніжками» обійдеться в 399 грн. Висота такого дерева – 40 см. Виглядає дуже незвично, на ньому є новорічні кулі, намисто і навіть шишки. За бажанням ялинка може бути не тільки традиційного, зеленого, а будь-якого іншого кольору.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Дерев’яна ялинка у вигляді трикутника та без прикрас обійдеться у 90 грн. При цьому висота «дерева» буде 60 см. Якщо потрібно вище – просять дорожче, за метр потрібно буде віддати 250-300 грн. Щоб ялинку пофарбували, потрібно доплатити ще 30-60 грн.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Для тих, хто собі не уявляє ялинки без прикрас, нехай вона і буде дерев’яною, також є варіанти. Наприклад, за «дерево» у ті ж 63 см заввишки, але вже з новорічними кульками та гірляндами потрібно віддати 250 грн. «Трикутник» вдвічі менше коштуватиме 150 грн. Матеріал, з якого виготовлена «ялинка» – сосна.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Така ж трикутна ялинка, але заввишки 140 см, зроблена з фанери та прикрашена гірляндою  обійдеться у 1500 грн.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Ялинка, формою схожа на справжню маленьку сосну, але при цьому вирізана з бука обійдеться в 100 грн. На ній немає прикрас, вона незвичного бежевого кольору, а висота виробу 14 см.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Ялинка з тасьми висотою 20 см обійдеться 20 грн. Декорована бісером та тканиною, які імітують новорічні іграшки.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Ялинка-топіарій із сизалю з намистинками-іграшками, бантиками та новорічною кулею обійдеться 250 грн. Висота такого «дерева» близько 55 см.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Ялинка із фетру та іграшками на липучках коштує 287 грн. Виробник позиціонує виріб як ялинку для дітей, яку можна прикріпити на стіну в кімнаті і прикрашати разом з дитиною. Висота «ялинки» 95 см. У комплекті йде 26 іграшок з того ж матеріалу, що і новорічне «дерево».

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

Маленька декоративна ялинка з виноградної лози, прикрашена сухофруктами, жолудями та листям обійдеться в 600 грн. Розмістити її можна лише на столі, тому що висота виробу близько 30 см.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

У продажу можна знайти не лише святкову, а й практичну ялинку-подушку. Усередині холофайбер, висота виробу майже 40 см, подушка розшита бантами, що символізують прикраси. Коштує таке новорічне дерево 450 грн.

Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)Русский

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