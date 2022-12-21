Без кав’яру, але з мандаринами: що можна купити на 1 тис грн на новорічний стіл у Дніпрі

Згідно з розрахунками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» ціна новорічного столу для українців цього року зросла майже на 44% порівняно з попереднім 2021-м і тепер становить 2665 грн. Ця сума практично дорівнює прожитковому мінімуму в Україні у 2684 грн. Журналісти dnepr.info вирішили провести експеримент та зрозуміти, що можна купити до новорічного столу майже на половину прожиткового мінімуму, тобто на тисячу гривень.

Продукти ми братимемо не надто дорогі, але й не дуже дешевих, тобто середньої цінової категорії.

Найголовніше, що потрібне для зустрічі нового року – шампанське. Традиційне «Артемівське» коштуватиме цього року 165 грн. Але пляшку ігристого іншої марки можна купити й дешевше, наприклад, за 110 чи 150 грн, залежно від смаків. Ми «купили» те, чому традиційно віддає перевагу більшість.

Для нарізки взяли палку сирокопченої ковбаси. Вона стандартна, 340 грам і коштувала приблизно 170 грн. Це усереднена вартість товару середньої цінової категорії.

Щоб заощадити сир для нарізки, взяли по акції, його ціна 280 грн за кіло, ми взяли 200 грам, вийшло 56 грн. Майже нічого не купивши ми вже витратили 401 грн.

Цитрусові і так не дешеві, традиційно подорожчали до новорічних свят. Щоб заощадити ми купили півкіло мандарин – 30 грн, кіло яблук – 15 грн і вирішили побалувати себе бананами – 2 штуки коштували 25 грн.

Із солодкого теж взяли мінімум – 200 грам цукерок на 40 грн та пачку пряників за 30. На мінералку витратили ще 20 грн. Проміжний результат – витрачено 561 грн, на салати та гарнір з м’ясом залишилося 439 грн.

Як гарнір вирішили взяти кілька курячих ніжок. Їх мінімальна ціна 69 грн. за кіло, витратили 40 грн, для гарніру купили картоплю – 2 кілограми на 20 грн. Тепер вирушаємо за салатами.

Готуватимемо два: олів’є і оселедець під шубою. Для першого купили півкіло ковбаси за 80 грн, можна купити півкіло курячого філе і це обійдеться десь на 5-10 грн дешевше, оскільки кіло філе продають по 120-130 грн. Банку зеленого горошку теж купили за акцією – за 27 грн, упаковку майонезу вирішили брати велику, бо салатів буде два і виходить дешевше – витратили 44 грн за 500 мл. На салат нам потрібно 6 яєць, взяли поштучно та витратили на них майже 45 грн. Дуже зросли ціни на соління тож 200 грам огірків для салату коштували майже 35 грн. Ще купили картоплі на 3 грн та моркви на 8 грн.

Для Оселедця під шубою» купили майже кілограм буряку за 9 грн, головку цибулі на 3 грн, на картошуку витратили ще 3 грн. Найдорожчий продукт для цього салату – оселедець обійшовся нам у 36 грн за 300 г. Сумарно цієї кількості продуктів має вистачити на 4 -4,5 кг салатів.

Як підсумок – витратили 914 грн.

На ще одну традиційну страву новорічного столу – червоний кав’яр грошей у нас не лишилося.

Та й за ціною вона в магазині виходить дорожче за ковбасу, навіть за наявності акційної пропозиції.

Але якщо відмовитися від приготування салатів, гарніру та м’ясного, то цілком можна дозволити собі баночку кав’яру з маслом.

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