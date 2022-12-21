Озеро на ринку та вежа замість прапора: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра з початку минулого століття

Дніпро розвивається та змінюється. Частину старовинних будинків міста було зруйновано під час війни та революції, частину реконструйовано настільки сильно, що з оригінальним зовнішнім виглядом їх уже нічого не пов'язує, а частина території старого міста тепер «закрита» новими будинками. Як Дніпро виглядав 100 і більше років тому тепер можна побачити лише на фото. Журналісти dnepr.info зібрали добірку фотографій, на яких відображено наше місто на початку минулого століття.

Жилмасив Перемога та набережна з’явилися у Дніпрі лише у 1970-х роках. До цього на березі річки були лісопилки та приватні будинки.

Будинки часто стояли біля води, але людей це не бентежило. Отак раніше виглядав Фестивальний причал.

Дорога на центральному проспекті була вимощена бруківкою, а на алеї посередині були молоді деревця трохи вищі за людський зріст. Дорогами їздили вози та карети, запряжені кіньми. А трамвайний маршрут №1 вважається одним із найстаріших у місті.

На фото – перша будівля міської управи, розташована на центральному проспекті. Тепер це коледж, а поряд – Катеринославський бульвар та тролейбусна зупинка.

На місці ТЦ «Пасаж» раніше був головний ринок міста та купа кам’яних крамниць, де продавали все: від цукерок до тютюну.

Сьогодні на першому поверсі цієї будівлі знаходиться відомий кондитерський магазин, а сама будівля після Другої світової війни була реконструйована і втратила свій зовнішній вигляд. Щодо фонтану – він також перестав функціонувати після звільнення Дніпра у 1943 році. Тепер це проїжджа частина.

Перебуваючи в самому центрі міста, можна побачити верхівку Троїцької церкви. Але ще 100 років тому розглянути її із площі Героїв Майдану можна було набагато краще.

Раніше на місці ринку Озерка було озеро та болото. Але його «підсушили» та «перемістили» до парку Глоби.

На місці одного з найвищих флагштоків на горі у Дніпрі раніше була водонапірна вежа. Її головним завданням було забезпечити район водою, але місце вибрали не дуже вдало, у воду потрапляли нечистоти з річки і в 1911 році вежу знесли.

Спочатку будівля вокзалу в Дніпрі була зовсім іншою формою. Реконструювали його кілька разів, перш ніж вокзал став таким, яким ми знаємо його сьогодні.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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