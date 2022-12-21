Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

У Дніпрі орендувати можна не лише автомобіль, нерухомість чи святковий костюм, а й тварин. Журналісти dnepr.info зібрали кілька оголошень, в яких йдеться про здачу в оренду різних звірів та земноводних.

Оренда поні на цілий день коштуватиме 5 тис грн. Власник тварини зазначає, що маленькі конячки: «доглянуті, чисті, щеплені та спокійні». Разом з поні можна оплатити і роботу аніматора, який доглядатиме за ними.

Година оренди коня у Дніпрі коштуватиме 600 грн. Передбачається, що тварина братиме участь у фотосесії чи відеозйомці. Орендодавець зазначає, що: «кінь вміє робити трюки», а вся фотосесія буде відбуватися у звичному для тваринного місці, везти її ніхто нікуди не буде.

Аналогічно за вартістю коштуватиме оренда білого з блакитними очима кролика. Пухнастого звіра також здають в оренду для фотосесій із дітьми.

Взяти на прокат удава для проведення фотосесій обійдеться у Дніпрі 1 тис грн на годину. Також потрібно буде сплатити доставку «повзучого» у місце проведення зйомки та назад. Молочна змія оцінюється у 600 грн за годину.

Взяти в оренду для проведення фотосесій у Дніпрі можна й добермана. Як стверджує господар, собака знає багато базових та циркових команд. Вартість години прокату – 300 грн.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: