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  • Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Сьогодні 14:19
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У Дніпрі орендувати можна не лише автомобіль, нерухомість чи святковий костюм, а й тварин. Журналісти dnepr.info зібрали кілька оголошень, в яких йдеться про здачу в оренду різних звірів та земноводних.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Оренда поні на цілий день коштуватиме 5 тис грн. Власник тварини зазначає, що маленькі конячки: «доглянуті, чисті, щеплені та спокійні». Разом з поні можна оплатити і роботу аніматора, який доглядатиме за ними.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Година оренди коня у Дніпрі коштуватиме 600 грн. Передбачається, що тварина братиме участь у фотосесії чи відеозйомці. Орендодавець зазначає, що: «кінь вміє робити трюки», а вся фотосесія буде відбуватися у звичному для тваринного місці, везти її ніхто нікуди не буде.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Аналогічно за вартістю коштуватиме оренда білого з блакитними очима кролика. Пухнастого звіра також здають в оренду для фотосесій із дітьми.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Взяти на прокат удава для проведення фотосесій обійдеться у Дніпрі 1 тис грн на годину. Також потрібно буде сплатити доставку «повзучого» у місце проведення зйомки та назад. Молочна змія оцінюється у 600 грн за годину.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

Взяти в оренду для проведення фотосесій у Дніпрі можна й добермана. Як стверджує господар, собака знає багато базових та циркових команд. Вартість години прокату – 300 грн.

Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнес

 

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Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнесУкраїнська Новости Днепра про Здають в оренду кроликів та удавів: у Дніпрі стає популярним незвичний бізнесРусский

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