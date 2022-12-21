Як виглядає дворівнева квартира за 299 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Найпопулярнішими на ринку нерухомості в Дніпрі є однокімнатні квартири, але найпривабливішими для покупців є смарт-квартири, оскільки вони дешевші за вартістю під час покупки і надалі, мешкаючи в такому маленькому приміщені, буде легше оплачувати комунальні платежі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших смарт-квартир на продаж у Дніпрі.

Перше місце у нашій добірці посіла квартира в АНД районі Дніпра. Однокімнатне приміщення розташоване на третьому, останньому поверсі будинку. Загальна її площа 20 кв м, але головна перевага цієї квартири – високі стелі – 4 метри. Як зазначає продавець, із однокімнатної квартири хотіли зробити дворівневу і навіть розробили «макет» майбутнього ремонту. Але житло таки вирішили продати. Наразі його стан «після будівельників», тобто там нічого немає. Майбутній власник може скористатися старими доробками або придумати щось своє. У квартирі встановлено індивідуальне опалення, щоправда, це електрика. Будинок знаходиться у закритому дворі. Вартість однокімнатної квартири 299 тис грн.

За 337 тис грн у Дніпрі можна купити смарт-квартиру на 14 кв м на житловому масиві Сонячний. Знаходиться вона на першому поверсі 3-х поверхового будинку. У ній частково зроблено ремонт. У приміщенні одна кімната, де є все: від ліжка до раковини та плити.

Також на лівому березі Дніпра, але вже в районі проспекту Воронцова можна купити однокімнатну квартиру за 411 тис грн. Загальна площа приміщення 17 кв м. Знаходиться вона також у триповерховому будинку, на верхньому поверсі. На подвір’ї є парковка, зона для приготування барбекю, охорона. Опалюється приміщення за допомогою електрики. У квартирі ще ніхто не жив, їй потрібний ремонт.

Однокімнатну квартиру в Дніпрі неподалік центрального ринку можна купити за 449 тис грн. Будівлю, де знаходиться житло, звели близько 50 років тому. Загальна площа приміщення – 26 кв м. Квартиру підготували під ремонт, але вирішили продати. Тобто зараз там голі стіни та старі вікна. Також у приміщенні немає опалення, але всі інші комунікації – газ та вода є.

Витративши 468 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру неподалік залізничного вокзалу. Приміщення не дуже маленьке – 20 кв м. Але потребує ремонту. У квартирі індивідуальне газове опалення, а ось плита електрична. Знаходиться житло на першому поверсі.

Невелику квартиру на проспекті Мазепи можна купити за 427 тис грн. Вона однокімнатна, займає 17 кв м, знаходиться на 7 поверсі 9-ти поверхового будинку. Тут уже зроблено косметичний ремонт, але новому господареві доведеться витратитися на облаштування кухні. Меблі та техніка, що в квартирі також дістануться новому власнику.

В Індустріальному районі Дніпра купити однокімнатну квартиру можна за 524 тис грн. Знаходиться вона на середньому поверсі панельного будинку, загальна площа 24 кв м. Частково в приміщенні зроблено ремонт, замінено меблі.

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