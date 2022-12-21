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  • Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

Сегодня 17:22
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Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684 грн. Журналисты dnepr.info решили провести эксперимент и понять, что можно купить к новогоднему столу почти на половину прожиточного минимума, на тысячу гривен.
Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Продукты мы будем брать из разряда не слишком дорогих, но и не очень дешевых, то есть средней ценовой категории.

Самое главное, что нужно для встречи нового года – шампанское. Традиционное «Артемовское» обойдется в этом году в 165 грн. Но бутылку игристого другой марки можно купить и дешевле, например, за 110 или 150 грн, в зависимости от предпочтений. Мы «купили» то, что традиционно предпочитает большинство.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

Для нарезки взяли одну палку сырокопченой колбасы. Она стандартная, 340 грамм и обошлась примерно в 170 грн.  Это усредненная цена за такое количество продукта средней ценовой категории.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Чтобы сэкономить сыр для нарезки взяли по акции, его цена 280 грн за кило, мы взяли 200 грамм, вышло 56 грн. Ничего толком не купив мы уже потратили 401 грн.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Цитрусовые и так не дешевые, традиционно подорожали к новогодним праздникам.  Чтобы сэкономить мы купили полкило мандарин – 30 грн, кило яблок – 15 грн и решили побаловать себя бананами – 2 штуки обошлись в 25 грн.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Из сладкого тоже взяли минимум – 200 грамм конфет на 40 грн и пачку пряников за 30. На минералку потратили еще 20 грн. Промежуточный итог – потрачено 561 грн, на салаты и гарнир с мясом осталось 439 грн.

В качестве гарнира решили взять несколько куриных ножек. На них минимальная цена 69 грн за кило, потратили 40 грн, для гарнира купили картошку – 2 килограмма на 20 грн. теперь отправляемся за салатами.

Будем готовить два: оливье и сельдь под шубой. Для первого купили полкило колбасы за 80 грн, можно также купить полкило куриного филе и это обойдется где-то на 5-10 грн дешевле, так как кило филе продают по 120-130 грн. Банку зеленого горошка тоже купили по акции – за 27 грн, упаковку майонеза решили брать большую, так как салатов будет два и выходит дешевле – потратили 44 грн за 500 мл. На салат нам нужно 6 яиц, взяли поштучно и потратили на них почти 45 грн. Очень выросли цены на соленья и 200 грамм огурцов для салата обошлись почти 35 грн. Еще купили картошки на 3 грн и морковки на 8 грн.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Для «Сельди под шубой» купили почти килограмм буряка за 9 грн, головку лука на 3 грн, на картошуку потратили еще 3 грн. Самый дорогой продукт для этого салата – сельдь обошлась нам 36 грн за 300 грамм.Суммарно данного количества продуктов должно хватить на 4 -4,5 кг салатов.

Как итог – потратили 914 грн.

На еще одно традиционное блюдо новогоднего стола – красную икру денег у нас не осталось.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Да и по цене она в магазине выходит дороже колбасы, даже при наличии акционного предложения. 

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

Но если отказаться от приготовления салатов, гарнира и мясного то вполне можно позволить себе баночку икры с маслом.

Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

 

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Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в ДнепреРусский

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