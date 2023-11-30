Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Мы собрали для вас самые важные даты и узнали, будут ли в этом месяце дополнительные выходные!
В декабре 31 календарный день, из них – 21 рабочий и 10 выходных. Выходные дни в декабре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.
Официальные выходные дни в декабре 2023 – субботы и воскресенья. Дополнительный выходной день на Рождество Христово 25 декабря (это понедельник) в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) отменен – в соответствии с законом Украины “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Календарь праздников на декабрь 2023
Отметим, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь — новоюлианский. В связи с этим все непереходные церковные праздники – те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного. Как именно.
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Александра Лучка
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