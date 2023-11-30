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Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Сегодня 09:02
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Уже завтра – 1 декабря, последний месяц 2023 года, который принесет много праздников – как профессиональных, так и церковных.

Новости Днепра про Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Мы собрали для вас самые важные даты и узнали, будут ли в этом месяце дополнительные выходные!

В декабре 31 календарный день, из них – 21 рабочий и 10 выходных. Выходные дни в декабре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Официальные выходные дни в декабре 2023 – субботы и воскресенья. Дополнительный выходной день на Рождество Христово 25 декабря (это понедельник) в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) отменен – в соответствии с законом Украины “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Новости Днепра про Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Календарь праздников на декабрь 2023

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры.
  • 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства.
  • 3 декабря — Международный день инвалидов.
  • 4 декабря — День объятий.
  • 5 декабря — День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День Святого Николая.
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
  • 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции.
  • 10 декабря — День прав человека.
  • 11 декабря — Международный день гор.
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
  • 13 декабря — Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
  • 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря — День работника суда.
  • 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря — Международный день мигрантов.
  • 19 декабря — День адвокатуры.
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений, Рождественский сочельник.
  • 25 декабря — Рождество Христово.
  • 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы.
  • 31 декабря — отдание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

Отметим, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь — новоюлианский. В связи с этим все непереходные церковные праздники – те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного. Как именно.

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