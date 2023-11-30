Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Уже завтра – 1 декабря, последний месяц 2023 года, который принесет много праздников – как профессиональных, так и церковных.

Мы собрали для вас самые важные даты и узнали, будут ли в этом месяце дополнительные выходные!

В декабре 31 календарный день, из них – 21 рабочий и 10 выходных. Выходные дни в декабре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Официальные выходные дни в декабре 2023 – субботы и воскресенья. Дополнительный выходной день на Рождество Христово 25 декабря (это понедельник) в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) отменен – в соответствии с законом Украины “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Календарь праздников на декабрь 2023

1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры.

— Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры. 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства.

Международный день борьбы зa отмену рабства. 3 декабря — Международный день инвалидов.

— Международный день инвалидов. 4 декабря — День объятий.

— День объятий. 5 декабря — День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.

— День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития. 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День Святого Николая.

День Вооруженных Сил Украины, День Святого Николая. 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.

— Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления. 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции.

— Международный день борьбы против коррупции. 10 декабря — День прав человека.

— День прав человека. 11 декабря — Международный день гор.

— Международный день гор. 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.

— День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины. 13 декабря — Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.

Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания. 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

— День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). 15 декабря — День работника суда.

— День работника суда. 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы.

— Дeнь работника государственной исполнительной службы. 18 декабря — Международный день мигрантов.

— Международный день мигрантов. 19 декабря — День адвокатуры.

— День адвокатуры. 20 декабря — Международный день солидарности людей.

Международный день солидарности людей. 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.

— День энергетика, День дипломатической службы Украины. 24 декабря — День работников архивных учреждений, Рождественский сочельник.

— День работников архивных учреждений, Рождественский сочельник. 25 декабря — Рождество Христово.

— Рождество Христово. 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы.

— Собор Пресвятой Богородицы. 31 декабря — отдание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

Отметим, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь — новоюлианский. В связи с этим все непереходные церковные праздники – те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного. Как именно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: