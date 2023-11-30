Грудень 2023: що святкуватимуть дніпряни та чи будуть додаткові вихідні

Уже завтра - 1 грудня, останній місяць 2023 року, який принесе багато свят - як професійних, так і церковних.

Ми зібрали для вас найважливіші дати та дізналися, чи будуть цього місяці додаткові вихідні!

Загалом у грудні 31 календарний день, з них – 21 робочий і 10 вихідних. Вихідні дні в грудні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Офіційні вихідні дні в грудні 2023 року – суботи та неділі. Додатковий вихідний день на Різдво Христове 25 грудня (це понеділок) у зв’язку з воєнним станом у країні (його продовжили до 14 лютого 2024 року) скасовано – відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Але в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Календар свят на грудень 2023

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури.

– Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури. 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

– Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 3 грудня – Міжнародний день інвалідів.

– Міжнародний день інвалідів. 4 грудня – День обіймів.

– День обіймів. 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку.

– День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку. 6 грудня – День Збройних Сил України, День Святого Миколая.

– День Збройних Сил України, День Святого Миколая. 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.

– Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування. 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.

– Міжнародний день боротьби проти корупції. 10 грудня – День прав людини.

– День прав людини. 11 грудня – Міжнародний день гір.

– Міжнародний день гір. 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

– День Сухопутних військ Збройних Сил України. 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

– Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). 15 грудня – День працівника суду.

– День працівника суду. 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби.

– День працівника державної виконавчої служби. 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.

– Міжнародний день мігрантів. 19 грудня – День адвокатури.

– День адвокатури. 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

– Міжнародний день солідарності людей. 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України.

– День енергетика, День дипломатичної служби України. 24 грудня – День працівників архівних установ, Різдвяний Святвечір.

– День працівників архівних установ, Різдвяний Святвечір. 25 грудня – Різдво Христове.

– Різдво Христове. 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

– Собор Пресвятої Богородиці. 31 грудня – віддання свята Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянині (Щедрий вечір).

Зазначимо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. У зв’язку з цим усі неперехідні церковні свята – ті, які мають фіксовану дату, тепер відзначають на 13 днів раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можна стати Миколайчиком для пораненого військового. Як саме.

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