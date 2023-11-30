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Грудень 2023: що святкуватимуть дніпряни та чи будуть додаткові вихідні

Сьогодні 09:02
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Уже завтра - 1 грудня, останній місяць 2023 року, який принесе багато свят - як професійних, так і церковних.

Новости Днепра про Грудень 2023: що святкуватимуть дніпряни та чи будуть додаткові вихідні

Ми зібрали для вас найважливіші дати та дізналися, чи будуть цього місяці додаткові вихідні!

Загалом у грудні 31 календарний день, з них – 21 робочий і 10 вихідних. Вихідні дні в грудні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Офіційні вихідні дні в грудні 2023 року – суботи та неділі. Додатковий вихідний день на Різдво Христове 25 грудня (це понеділок) у зв’язку з воєнним станом у країні (його продовжили до 14 лютого 2024 року) скасовано – відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Але в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Новости Днепра про Грудень 2023: що святкуватимуть дніпряни та чи будуть додаткові вихідні

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Календар свят на грудень 2023

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури.
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня – Міжнародний день інвалідів.
  • 4 грудня – День обіймів.
  • 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку.
  • 6 грудня – День Збройних Сил України, День Святого Миколая.
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.
  • 10 грудня – День прав людини.
  • 11 грудня – Міжнародний день гір.
  • 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
  • 15 грудня – День працівника суду.
  • 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби.
  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
  • 19 грудня – День адвокатури.
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
  • 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України.
  • 24 грудня – День працівників архівних установ, Різдвяний Святвечір.
  • 25 грудня – Різдво Христове.
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.
  • 31 грудня – віддання свята Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянині (Щедрий вечір).

Зазначимо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. У зв’язку з цим усі неперехідні церковні свята – ті, які мають фіксовану дату, тепер відзначають на 13 днів раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можна стати Миколайчиком для пораненого військового. Як саме. 

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Новости Днепра про Грудень 2023: що святкуватимуть дніпряни та чи будуть додаткові вихідніУкраїнська

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