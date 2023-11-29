Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света

В Днепре жители студгородка жалуются на отсутствие отопления.

Тепла нет совсем, а свет отключают на 5 часов по графику. Так живут жители общежитий по адресу Лазаряна 1-10, которые принадлежат Украинскому государственному университету науки и технологий (ранее ДИИТ — ред). Люди рассказывают, что в студгородке кроме студентов находятся также переселенцы.

Прошу помощи. Расскажу, что происходит. Днепр, общежитие ДИИТа, также живут люди, которых война оставила без дома, без вещей. В общежитии 3 отопления нет. Выключают свет на 5 часов подряд. Сегодня на двух этажах нет света с вечера. Что лишает возможности людям согреться хоть как-нибудь. Помогите! Нельзя так с людьми, – пишут жители городка.

На плохие условия жизни люди пожаловались в телеграм-канале Геннадия Корбана.

Они отправили график отключений света. Свет выключают на 5 часов вечером раз в три дня. У каждого этажа – свой график. Но иногда его не соблюдают и электроэнергии нет больше 12 часов.

Такая же ситуация в университетском общежитии по проспекту Гагарина 11.

Общежитие 2, нет тепла, просим помочь, замерзаем, – написали они.

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