День Святого Миколая у Дніпрі: куди можна принесли подарунки для поранених військових
День Святого Миколая у Дніпрі: куди можна принесли подарунки для поранених військових
Сьогодні 21:00
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У Дніпрі можна стати Миколайчиком для пораненого військового.
Вже не за горами День Святого Миколая, який цього року через зміни календаря ПЦУ святкуватимуть на 14 днів раніше – 6 грудня. У цей день заведено дарувати подарунки дітям, проте цьогоріч у Дніпрі вирішили порадувати ще й поранених військових, які зараз перебувають у міських госпіталях. Багато хто з них далеко від родини, тому в департаменті парків та рекреацій вирішили влаштувати благодійну акцію.
Якщо коротко, то кожен з дніпрян може стати Миколайчиком для воїнів які проходять лікування в лікарнях та шпиталях нашого міста.
27 листопада у парках Дніпра відкриють пункти приймання подарунків для військових. У будь-яких кількостях закликають приносити:
– чай/кава
⁃ солодощі та смаколики тривалого терміну придатности (печиво, вафлі, цукерки, шоколад);
⁃ нові шкарпетки/футболки/спідня чоловіча білизна;
⁃ ваші власноруч зроблені листівки з побажаннями швидкого одужання та словами підтримки;
Зверніть увагу! Смаколики та солодощі приймаємо тільки у фабричному (магазинному) пакуванні.
Куди приносити?
1. Парк ім.Т.Г.Шевченка – адміністрація парку (боковий вхід Літнього театру), коли – 08:00-14:00 будні дні.
2. Парк Зелений Гай – адміністрація парку (вище Kids Veranda), коли – 08:00-14:00 будні дні
3. Сквер Прибережний 10:00-15:00 два дні – 2 та 3 грудня.
4. Сквер Західний 10:00-15:00 два дні – 2 та 3 грудня.
Шостого грудня усе зібране добро відвезуть у шпиталі, так що якщо у вас немає дітей, яким треба купляти подарунки або ви просто готові зробити добру справу – тепер є така можливість.
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