День Святого Миколая у Дніпрі: куди можна принесли подарунки для поранених військових

У Дніпрі можна стати Миколайчиком для пораненого військового.

Вже не за горами День Святого Миколая, який цього року через зміни календаря ПЦУ святкуватимуть на 14 днів раніше – 6 грудня. У цей день заведено дарувати подарунки дітям, проте цьогоріч у Дніпрі вирішили порадувати ще й поранених військових, які зараз перебувають у міських госпіталях. Багато хто з них далеко від родини, тому в департаменті парків та рекреацій вирішили влаштувати благодійну акцію.

Якщо коротко, то кожен з дніпрян може стати Миколайчиком для воїнів які проходять лікування в лікарнях та шпиталях нашого міста.

27 листопада у парках Дніпра відкриють пункти приймання подарунків для військових. У будь-яких кількостях закликають приносити:

– чай/кава ⁃ солодощі та смаколики тривалого терміну придатности (печиво, вафлі, цукерки, шоколад); ⁃ нові шкарпетки/футболки/спідня чоловіча білизна; ⁃ ваші власноруч зроблені листівки з побажаннями швидкого одужання та словами підтримки;

Зверніть увагу! Смаколики та солодощі приймаємо тільки у фабричному (магазинному) пакуванні.

Куди приносити?

1. Парк ім.Т.Г.Шевченка – адміністрація парку (боковий вхід Літнього театру), коли – 08:00-14:00 будні дні.

2. Парк Зелений Гай – адміністрація парку (вище Kids Veranda), коли – 08:00-14:00 будні дні

3. Сквер Прибережний 10:00-15:00 два дні – 2 та 3 грудня.

4. Сквер Західний 10:00-15:00 два дні – 2 та 3 грудня.

Шостого грудня усе зібране добро відвезуть у шпиталі, так що якщо у вас немає дітей, яким треба купляти подарунки або ви просто готові зробити добру справу – тепер є така можливість.

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