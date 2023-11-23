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День Святого Николая в Днепре: куда можно принесли подарки для раненых военных

Сегодня 21:00
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В Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного.

Новости Днепра про День Святого Николая в Днепре: куда можно принесли подарки для раненых военных

Уже не за горами День Святого Николая, который в этом году из-за смены календаря ПЦУ будут праздновать на 14 дней раньше — 6 декабря. В этот день принято дарить подарки детям, однако в этом году в Днепре решили порадовать еще и раненых военных, которые сейчас находятся в городских госпиталях. Многие из них вдали от семьи, поэтому в департаменте парков и рекреаций решили устроить благотворительную акцию.

Если коротко, то каждый из днепрян может стать Миколайчиком для воинов, проходящих лечение в больницах и госпиталях нашего города.

27 ноября в парках Днепра откроют пункты приема подарков для военных. В любых количествах призывают приносить:

— чай/кофе
⁃ сладости и вкусности длительного срока годности (печенье, вафли, конфеты, шоколад);
⁃ новые носки/футболки/нижнее мужское белье;
⁃ ваши собственноручно сделанные открытки с пожеланиями быстрого выздоровления и словами поддержки;

Обратите внимание! Смаколики и сладости принимаем только в фабричной (магазинной) упаковке.

Куда приносить?

1. Парк им.Т.Г.Шевченко – администрация парка (боковой вход Летнего театра), когда – 08:00-14:00 будние дни.
2. Парк Зеленый Гай – администрация парка (выше Kids Veranda), когда – 08:00-14:00 будние дни
3. Сквер Прибрежный 10:00-15:00 два дня – 2 и 3 декабря.
4. Сквер Западный 10:00-15:00 два дня – 2 и 3 декабря.

Шестого декабря все собранное добро отвезут в госпитале, так что если у вас нет детей, которым нужно покупать подарки или вы просто готовы сделать доброе дело – теперь есть такая возможность.

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