Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Сегодня 22:03
просмотров

Птица должна была улететь в теплые края, но осталась в Украине на зимовку.

Новости Днепра про Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Грациозного белого щеголя заснял Олег Присяжнюк. Сфотографировать его удалось тогда, когда довольно крепкая птица расправила свои крылья на берегу реки Самара. Заметили пернатого в конце ноября, что довольно странно, поскольку все его родственники уже давно улетели в теплые края.

В Украине щеголи зимуют редко. Обычно остается несколько особей в местах, где эти пернатые размножаются. Остальные улетают в Европу, Азию или Африку, где зимы теплые.

Новости Днепра про Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

В комментариях под сообщением Олега собрались взволнованные люди, переживающие за щеголя. Эти птицы питаются жабами, змеями, рыбой, речными раками, мелкими грызунами, сверчками, кузнечиками и другими насекомыми, которых зимой найти трудно. Так что крылатый может умереть от голода, если не сможет подстрелить добычу.

Белые щеголи, или как их еще называют в народе – белые цапли, живут у разных водоемов. Как морских, так и внутри страны – на заболоченных низменностях, поймах и берегах рек, пресных и соленых озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Иногда щеголя можно встретить на сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. То есть всюду, где есть вода и добыча.

Новости Днепра про Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре сняли синичку-казачку.

Читайте также:

Новости Днепра про Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома
Новости Днепра
Сегодня 21:22
Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде
Новости Днепра
Сегодня 20:06
В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде

В Днепре 60-летний мужчина пытался ограбить магазин.

Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света
Новости Днепра
Сегодня 19:22
Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света

В Днепре жители студгородка жалуются на отсутствие отопления.

Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены
Новости Днепра
Сегодня 17:53
Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены

В Днепре и области начали открывать елочные базары, поэтому в…

Последние новости

Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома
Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

Сегодня 21:22
3
просмотров
Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ
Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ

В Украине сформирован реестр педофилов.

Сегодня 20:50
3
просмотров
В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде
В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде

В Днепре 60-летний мужчина пытался ограбить магазин.

Сегодня 20:06
2
просмотров
Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света
Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света

В Днепре жители студгородка жалуются на отсутствие отопления.

Сегодня 19:22
7
просмотров
В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире
В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

В Никополе бабушка отравилась продуктами горения во время пожара.

Сегодня 18:40
3
просмотров
В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра
В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

Хотели бы такой?

Сегодня 18:08
10
просмотров
Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены
Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены

В Днепре и области начали открывать елочные базары, поэтому в лесхозах также анонсировали начало работы собственных новогодних ярмарок, где можно приобрести праздничное дерево.

Сегодня 17:53
4
просмотров
Какие локации Днепра можно увидеть в старых фильмах: самые популярные места – в районе набережной (ФОТО)
Какие локации Днепра можно увидеть в старых фильмах: самые популярные места – в районе набережной (ФОТО)

Раньше в Днепре снималось большое количество фильмов. Во всех кинотеатрах страны на больших экранах показывали разные локации города.

Сегодня 17:17
4
просмотров
Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила «скорую», дважды попав в ДТП
Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила «скорую», дважды попав в ДТП

В Кривом Роге пенсионерка трижды сменила "скорую", потому что дважды попала в ДТП по дороге в больницу.

Сегодня 16:58
4
просмотров
Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция
Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!

Сегодня 16:42
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх