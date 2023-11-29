Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Птица должна была улететь в теплые края, но осталась в Украине на зимовку.

Грациозного белого щеголя заснял Олег Присяжнюк. Сфотографировать его удалось тогда, когда довольно крепкая птица расправила свои крылья на берегу реки Самара. Заметили пернатого в конце ноября, что довольно странно, поскольку все его родственники уже давно улетели в теплые края.

В Украине щеголи зимуют редко. Обычно остается несколько особей в местах, где эти пернатые размножаются. Остальные улетают в Европу, Азию или Африку, где зимы теплые.

В комментариях под сообщением Олега собрались взволнованные люди, переживающие за щеголя. Эти птицы питаются жабами, змеями, рыбой, речными раками, мелкими грызунами, сверчками, кузнечиками и другими насекомыми, которых зимой найти трудно. Так что крылатый может умереть от голода, если не сможет подстрелить добычу.

Белые щеголи, или как их еще называют в народе – белые цапли, живут у разных водоемов. Как морских, так и внутри страны – на заболоченных низменностях, поймах и берегах рек, пресных и соленых озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Иногда щеголя можно встретить на сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. То есть всюду, где есть вода и добыча.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре сняли синичку-казачку.

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