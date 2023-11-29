Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

Пушистик, оставшийся закрытым на балконе многоэтажки, кричит изо всех сил. Кота слышна на всю улицу, сообщает днепрянка Татьяна, которая откликнулась на мольбы о помощи от замерзшего животного.

Днепр. Срочно. Малиновского, 16. 8 этаж. Закрытый на балконе кот орет на всю улицу. Дома нет никого. Имеющий контакты хозяев, отзывайтесь. Зооконтроль отказался не предлагать. 0507322102 Татьяна, – отметила женщина.

Попасть в квартиру женщина не может, потому ищет хозяев. Сообщается, что якобы хозяйка кота «в пути». Как скоро она пустит в квартиру четырехлапого неизвестно.

Специально ли закрыли на балконе кота, или это случайность никто не знает.

Призываем хозяев животных проверять, где находятся их любимцы перед выходом из дома, чтобы не происходило таких неприятных ситуаций.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на Красном Камне активизировались догхантеры. Из-за яда, который разбросали по району, умер 70-килограммовый алабай. Собака «погасла» буквально через несколько часов.

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