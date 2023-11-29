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  • Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

Сегодня 21:22
просмотров

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

Новости Днепра про Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

Пушистик, оставшийся закрытым на балконе многоэтажки, кричит изо всех сил. Кота слышна на всю улицу, сообщает днепрянка Татьяна, которая откликнулась на мольбы о помощи от замерзшего животного.

Днепр. Срочно. Малиновского, 16. 8 этаж. Закрытый на балконе кот орет на всю улицу. Дома нет никого. Имеющий контакты хозяев, отзывайтесь. Зооконтроль отказался не предлагать. 0507322102 Татьяна, – отметила женщина.

Попасть в квартиру женщина не может, потому ищет хозяев. Сообщается, что якобы хозяйка кота «в пути». Как скоро она пустит в квартиру четырехлапого неизвестно.

Специально ли закрыли на балконе кота, или это случайность никто не знает.

Призываем хозяев животных проверять, где находятся их любимцы перед выходом из дома, чтобы не происходило таких неприятных ситуаций.

Новости Днепра про Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

Новости Днепра про Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на Красном Камне активизировались догхантеры. Из-за яда, который разбросали по району, умер 70-килограммовый алабай. Собака «погасла» буквально через несколько часов.

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Новости Днепра про Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из домаУкраїнська Новости Днепра про Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из домаРусский

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