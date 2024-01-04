Жители Днепра заметили первую радугу в 2024 году: хорошая примета

Сегодня утром, 4 января, днепряне могли увидеть над городом первую в этом году радугу.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
По давним приметам, людям, которые увидели радугу зимой, обязательно повезет, их будет сопровождать успех в делах.
Отметим, зимой радуга возникает очень редко. Наблюдать такое оптическое явление можно только в ясный день при высокой влажности воздуха. К тому же зимняя радуга будет не такой яркой, как летняя!
Вообще зима в этом году удивляет. Из-за теплой погоды в Днепре расцвела сакура и вот-вот может зацвести магнолия.
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