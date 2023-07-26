Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Пользователям, пытающимся зайти в приложение, выдает ошибку. Поэтому через него невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить какой-либо другой платеж.
В то же время в службе поддержки банка сообщили, что о проблеме знают и ее уже решают.
Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не беспокойтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов, – говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 20 июля, около 15:30 тоже произошел масштабный сбой в работе Monobank. Тогда пользователи сообщали, что в приложение невозможно зайти, а если это сделать удается, нельзя ни проверить счет, ни переслать деньги.
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