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Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Сегодня 17:23
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Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.

Новости Днепра про Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Пользователям, пытающимся зайти в приложение, выдает ошибку. Поэтому через него невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить какой-либо другой платеж.

Новости Днепра про Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

В то же время в службе поддержки банка сообщили, что о проблеме знают и ее уже решают.

Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не беспокойтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Напомним, в четверг, 20 июля, около 15:30 тоже произошел масштабный сбой в работе Monobank. Тогда пользователи сообщали, что в приложение невозможно зайти, а если это сделать удается, нельзя ни проверить счет, ни переслать деньги.

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