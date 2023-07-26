В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

О курьезном инциденте рассказали никопольские спасатели.
В среду, 26 июля, в ГСЧС обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что ее ребенок остался один в закрытой квартире. Это произошло в Покрове Никопольского района.
На место выехали спасатели. Как выяснилось, женщина ненадолго вышла из квартиры, а в это время 2-летний мальчик случайно повернул ключ и закрылся внутри дома.
Спасатели срезали металлическую решетку на окне и забрались в квартиру. Затем вместе с малышом они открыли дверь его маме.
С 2-летним мальчиком все хорошо, в медицинской помощи он не нуждался.
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