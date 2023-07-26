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  • В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

Сегодня 15:13
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В Покрове на Днепропетровщине ребенок закрылся в квартире.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

О курьезном инциденте рассказали никопольские спасатели.

В среду, 26 июля, в ГСЧС обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что ее ребенок остался один в закрытой квартире. Это произошло в Покрове Никопольского района.

На место выехали спасатели. Как выяснилось, женщина ненадолго вышла из квартиры, а в это время 2-летний мальчик случайно повернул ключ и закрылся внутри дома.

Спасатели срезали металлическую решетку на окне и забрались в квартиру. Затем вместе с малышом они открыли дверь его маме.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

С 2-летним мальчиком все хорошо, в медицинской помощи он не нуждался.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

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