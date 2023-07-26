У детей из Кривого Рога обнаружили опасную болезнь: медик рассказала, как уберечься

Медик отметила, что в обоих случаях клещей вытащили, но без дальнейших действий. То есть сами насекомые не исследованы и профилактическая антибактериальная терапия детям проведена не была.

К счастью, общее состояние детей не изменилось. Однако анализы сделанные одному из мальчиков подтвердили диагноз – у малого повышенные защитные антитела – Ig G. Второго пациента тоже лабораторно продиагностируют, хотя наличие сыпи уже свидетельствует о том, что детям пора начинать антибактериальное лечение.

Как уберечься от болезни Лайма

По словам Светланы Куницыной, уберечься от болезни можно. Для этого нужно провести превентивное лечение. Если детям в первые 72 часа, то есть 3 суток от укуса клеща, был бы назначен прием антибиотика, то 80% детей не заболели.