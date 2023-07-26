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  • На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

Сегодня 10:00
просмотров

В Павлограде недавно задержали известного в городе тренера по боксу. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

Об этом в Faceboоk рассказала Виктория Оринянская.

По словам женщины, мужчину задержали за то, чего он не делал.

Очень многие из вас знают этого человека. Это тренер по боксу с большой буквы – Мацюк Игорь Анатольевич. Я знаю, что нас – его учеников – очень много, и мы находимся по разным уголкам Украины и мира. Сейчас нашему тренеру необходима помощь в огласке его плодотворной работы и хорошего отношения к своим ученикам, потому что он попал в очень плохую ситуацию (его задержали за то, чего он не делал). Давайте поможем и добьемся справедливости. Сейчас ему как никогда нужна наша помощь, – написала женщина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

Отметим, в Едином реестре судебных решений Украины уже размещено постановление Печерского районного суда Киева о взятии тренера ДСШ из Павлограда (имя скрыто) на 2 месяца под стражу – с 12 июля по 9 сентября включительно.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

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Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийствоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийствоРусский

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