На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

Об этом в Faceboоk рассказала Виктория Оринянская.
По словам женщины, мужчину задержали за то, чего он не делал.
Очень многие из вас знают этого человека. Это тренер по боксу с большой буквы – Мацюк Игорь Анатольевич. Я знаю, что нас – его учеников – очень много, и мы находимся по разным уголкам Украины и мира. Сейчас нашему тренеру необходима помощь в огласке его плодотворной работы и хорошего отношения к своим ученикам, потому что он попал в очень плохую ситуацию (его задержали за то, чего он не делал). Давайте поможем и добьемся справедливости. Сейчас ему как никогда нужна наша помощь, – написала женщина.
Отметим, в Едином реестре судебных решений Украины уже размещено постановление Печерского районного суда Киева о взятии тренера ДСШ из Павлограда (имя скрыто) на 2 месяца под стражу – с 12 июля по 9 сентября включительно.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.
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