На Дніпропетровщині затримали відомого тренера з боксу: підозрюють у замаху на вбивство

У Павлограді нещодавно затримали відомого у місті тренера з боксу. Його підозрюють у замаху на умисне вбивство.

Про це у Faceboоk розповіла Вікторія Орінянська.

За словами жінки, чоловіка затримали за те, чого він не робив.

Дуже багато із вас знають цю людину. Це тренер з боксу з великої літери – Мацюк Ігор Анатолійович. Я знаю, що нас – його учнів – дуже багато, та ми знаходимось по різним куточкам України та світу. Зараз нашому тренеру необхідна допомога в розголосі про його плідну працю та гарне ставлення до своїх учнів, бо він потрапив у дуже погану ситуацію (його затримали за те, що він не робив). Давайте допоможемо та доб’ємось справедливості. Зараз йому як ніколи потрібна наша допомога, – написала жінка.

Зазначимо, у Єдиному реєстрі судових рішень України вже розміщено ухвалу Печерського районного суду Києва про взяття тренера ДСШ з Павлограда (ім’я приховано) на 2 місяці під варту – з 12 липня до 9 вересня включно.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Читайте також:

Українська Русский