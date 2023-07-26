Про це у Faceboоk розповіла Вікторія Орінянська.
За словами жінки, чоловіка затримали за те, чого він не робив.
Дуже багато із вас знають цю людину. Це тренер з боксу з великої літери – Мацюк Ігор Анатолійович. Я знаю, що нас – його учнів – дуже багато, та ми знаходимось по різним куточкам України та світу. Зараз нашому тренеру необхідна допомога в розголосі про його плідну працю та гарне ставлення до своїх учнів, бо він потрапив у дуже погану ситуацію (його затримали за те, що він не робив). Давайте допоможемо та доб’ємось справедливості. Зараз йому як ніколи потрібна наша допомога, – написала жінка.
Зазначимо, у Єдиному реєстрі судових рішень України вже розміщено ухвалу Печерського районного суду Києва про взяття тренера ДСШ з Павлограда (ім’я приховано) на 2 місяці під варту – з 12 липня до 9 вересня включно.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
Читайте також:
У Дніпрі учора, 25 липня, на Сонячній Набережній (раніше -…
За добу у Кривому Розі зафіксували дві спроби самогубства.
Будь ласка, бережіть себе!
У Кам'янському проведуть аукціон під час якого знайдуть нового власника…