На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:36.
Прибыв на место, спасатели установили, что с крыши двухэтажного жилого дома выбивается пламя. ГСЧС-ники попали внутрь дома и приступили к ликвидации огня.
Что именно стало причиной возгорания – в ГСЧС не сообщили. Но как пишет местное издание “Свои. Кривой Рог”, причиной пожара стал аварийный провод, который оборвался и упал на крышу.
Пожар локализовали в 20:07 и ликвидировали в 20:27.
Огонь повредил вещи домашнего обихода на втором этаже, крышу и перекрытие. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей.
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