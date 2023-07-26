На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом

Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел двухэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:36.

Прибыв на место, спасатели установили, что с крыши двухэтажного жилого дома выбивается пламя. ГСЧС-ники попали внутрь дома и приступили к ликвидации огня.

Что именно стало причиной возгорания – в ГСЧС не сообщили. Но как пишет местное издание “Свои. Кривой Рог”, причиной пожара стал аварийный провод, который оборвался и упал на крышу.

Пожар локализовали в 20:07 и ликвидировали в 20:27.

Огонь повредил вещи домашнего обихода на втором этаже, крышу и перекрытие. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей.

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