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  • В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Сегодня 09:00
просмотров

Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая горела квартира.

Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:35.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.

К счастью, владелец жилья, где возник пожар, успел спастись. 

Кроме того, из-за сильного задымления пришлось вывести на свежий воздух жильцов двух верхних этажей дома.

Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Пожар локализовали в 01:05 и ликвидировали в 01:24.

Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате на площади 5 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Напомним, ранее мы писали, что на Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей.

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Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажейРусский

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