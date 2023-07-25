В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая горела квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:35.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.

К счастью, владелец жилья, где возник пожар, успел спастись.

Кроме того, из-за сильного задымления пришлось вывести на свежий воздух жильцов двух верхних этажей дома.

Пожар локализовали в 01:05 и ликвидировали в 01:24.

Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате на площади 5 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей.

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