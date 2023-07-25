В Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:35.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.
К счастью, владелец жилья, где возник пожар, успел спастись.
Кроме того, из-за сильного задымления пришлось вывести на свежий воздух жильцов двух верхних этажей дома.
Пожар локализовали в 01:05 и ликвидировали в 01:24.
Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате на площади 5 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей.
Читайте также:
Автор:
В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4…
В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.
В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.
В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.
Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.
Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях уточняется.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4 дня.
В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Юрий Редька.
В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.
В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.
Полезная информация!
В сети показали самого редкого жука в мире.
Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!