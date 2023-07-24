В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога

В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Юрий Редька.

О печальном известии сообщили в АрселорМиттал Кривой Рог.

Юрий Редька погиб во время боев вблизи поселка Водяное Донецкой области. Боец служил стрелком-помощником гранатометчика.

В мирное время Юрий работал электромонтером и занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования агломерационного цеха на заводе.

Коллеги и друзья говорят, что Юрий был настоящим профессионалом, добросовестно относился к своим обязанностям, был неравнодушен, всегда помогал другим. С началом войны присоединился к Теробороне, а затем подписал контракт с ВСУ.

У Юрия остались жена и двое взрослых детей. Его сын сейчас тоже находится в рядах ВСУ.

Искренне соболезнуем родным, друзьям, коллегам Юрия Редьки, — отметили на предприятии.

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