В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога

О печальном известии сообщили в АрселорМиттал Кривой Рог.
Юрий Редька погиб во время боев вблизи поселка Водяное Донецкой области. Боец служил стрелком-помощником гранатометчика.
В мирное время Юрий работал электромонтером и занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования агломерационного цеха на заводе.
Коллеги и друзья говорят, что Юрий был настоящим профессионалом, добросовестно относился к своим обязанностям, был неравнодушен, всегда помогал другим. С началом войны присоединился к Теробороне, а затем подписал контракт с ВСУ.
У Юрия остались жена и двое взрослых детей. Его сын сейчас тоже находится в рядах ВСУ.
Искренне соболезнуем родным, друзьям, коллегам Юрия Редьки, — отметили на предприятии.
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