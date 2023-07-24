В Днепре на Сагайдачного возле детской площадки заметили несколькометровый костер: что известно

Сегодня, 24 июля, на улице Сагайдачного, что в Индустриальном районе, возле детской площадки заметили несколькометровый костер.
Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсети.
Отмечается, что, вероятно, кто-то просто что-то поджег.
Местные жители пытаются самостоятельно потушить огонь. Вызвали ли на место спасателей – пока неизвестно.
Важно: ни в коем случае не сжигайте мусор, сухую траву и т.д. Во-первых, это опасно, во-вторых, можно понести наказание за свои действия – от штрафа до лишения свободы.
Будьте осторожны!
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