В Днепре на Сагайдачного возле детской площадки заметили несколькометровый костер: что известно

Важно: ни в коем случае не сжигайте мусор, сухую траву и т.д. Во-первых, это опасно, во-вторых, можно понести наказание за свои действия – от штрафа до лишения свободы.

Местные жители пытаются самостоятельно потушить огонь. Вызвали ли на место спасателей – пока неизвестно.

Сегодня, 24 июля, на улице Сагайдачного, что в Индустриальном районе, возле детской площадки заметили несколькометровый костер.

В Зеленодольске на Криворожье пенсионер травмировался, выпрыгнув из окна квартиры.

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре…

Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений. просмотров

ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО) Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для… 3 просмотров