В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами

Но в Днепре уже «приземлился» первый F-16, его даже можно увидеть своими глазами – в музее «Машины Времени».
Так, в этом музее появилась миниатюрная копия самолета, которая пополнила выставку «Крылья Победы».
Об этом сообщили на Facebook-странице «Машин времени».
Первый самолет F-16 в Украине! Сегодня Олег Шевченко передал очередной экспонат на выставку «Крылья Победы».
Истребитель F-16 очень ждет вся Украина, он позволит защитить мирные города от вражеских крылатых ракет и поможет в наступлении ВСУ. С техническими характеристиками F-16 можно ознакомиться на выставке «Крылья Победы», где он приземлился среди основных самолетов, которые сегодня защищают небо нашей страны! Слава Украине! – говорится в сообщении.
Надеемся, что очень скоро эти самолеты появятся в нашем небе и помогут ВСУ выгонять российских оккупантов.
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