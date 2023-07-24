В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)

Вот так находка...

В Днепре на улице Днепровской подростки обнаружили на воротах частного дома очень странные ручки – с российским гербом.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. И опубликовали видео.

Кто именно является владельцем ручек с российской «курицей» – неизвестно, но горожан возмутило это, поэтому на видео слышна нецензурная лексика.

Надеемся, владелец сделает выводы и заменит ручки.

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