В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)

В Днепре на улице Днепровской подростки обнаружили на воротах частного дома очень странные ручки – с российским гербом.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. И опубликовали видео.
Кто именно является владельцем ручек с российской «курицей» – неизвестно, но горожан возмутило это, поэтому на видео слышна нецензурная лексика.
Надеемся, владелец сделает выводы и заменит ручки.
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