Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности

В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности

Сегодня 10:00
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности

Сегодня, 24 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.

Так, в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу автобусных маршрутов:

  • №146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;
  • №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Кроме того, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 машин (из них 111 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, чтобы не ждать даром на остановке!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробностиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено

Будьте внимательны за рулем!

На Днепропетровщине горела квартира: 68-летний владелец получил кататравму
Новости Днепра
Сегодня 09:06
На Днепропетровщине горела квартира: 68-летний владелец получил кататравму

Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар…

В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно

"Минеры" снова активизировались...

Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция

На днях Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках…

Последние новости

В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено
В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено

Будьте внимательны за рулем!

Сегодня 09:30
4
просмотров
На Днепропетровщине горела квартира: 68-летний владелец получил кататравму
На Днепропетровщине горела квартира: 68-летний владелец получил кататравму

Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар в 4-этажном жилом доме.

Сегодня 09:06
3
просмотров
В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно
В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно

"Минеры" снова активизировались...

Сегодня 08:30
3
просмотров
Москву атаковали дроны: взрыв прогремел возле здания Минобороны (фото, видео)
Москву атаковали дроны: взрыв прогремел возле здания Минобороны (фото, видео)

В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны рф и бизнес-центр.

Сегодня 08:00
1
просмотров
На АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО)
На АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО)

Вчера, 23 июля, на территории автозаправочной станции, что на улице Свободной Ичкерии в Кривом Роге, вспыхнула легковушка Daewoo Lanos.

Сегодня 07:30
1
просмотров
Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция
Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция

На днях Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках которого можно подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
24 июля в Днепре планируется масштабное отключение света: адреса
24 июля в Днепре планируется масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 24 июля, планируется масштабное отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными работами частной энергетической компанией ЦЕК.

Вчера 20:00
49
просмотров
В июне отпраздновал 24-летие: в бою с оккупантами погиб молодой воин из Днепропетровщины
В июне отпраздновал 24-летие: в бою с оккупантами погиб молодой воин из Днепропетровщины

Стало известно о смерти еще одного защитника родом из Днепропетровщины. 21 июля за независимость Украины свою жизнь отдал житель Павлограда Алексей Аратовский.

Вчера 19:40
8
просмотров
Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет
Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр - Покровск - Селидово - Курахово отказался везти бойца ВСУ, которому не хватило на билет. Военный предложил заплатить 600 грн, объясняя, что это все деньги, которые у него есть. Однако водитель остался при своем.

Вчера 17:51
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх