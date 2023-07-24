В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности

Сегодня, 24 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.
Так, в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу автобусных маршрутов:
Кроме того, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 машин (из них 111 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, чтобы не ждать даром на остановке!
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