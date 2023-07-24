В Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности

Важная информация!

Сегодня, 24 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.

Так, в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу автобусных маршрутов:

№146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов; №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Кроме того, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 машин (из них 111 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, чтобы не ждать даром на остановке!

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