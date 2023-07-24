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В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно

Сегодня 08:30
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"Минеры" снова активизировались...

Новости Днепра про В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно

В воскресенье, 23 июля, на электронную почту call-центра СБУ поступило сообщение о минировании торговых центров в Днепре.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Сотрудники полиции обследовали помещения 32 торговых центров и близлежащие территории.

К счастью, взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!

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