В Днепре заминировали 32 торговых центра: что известно

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!

К счастью, взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

В воскресенье, 23 июля, на электронную почту call-центра СБУ поступило сообщение о минировании торговых центров в Днепре.

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