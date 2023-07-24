На Днепропетровщине горела квартира: 68-летний владелец получил кататравму

Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар в 4-этажном жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:57.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже дома.

ГСЧС-ники приступили к тушению пожара. Во время они вывели на свежий воздух двух мужчин (1977 и 1978 года рождения) из квартиры на четвертом этаже. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

К сожалению, пострадал владелец квартиры, где произошел пожар. 68-летнего мужчину с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, кататравма и закрытая черепно-мозговая травма – медики госпитализировали в больницу.

Возгорание локализовали в 00:24 и ликвидировали в 00:40. Огонь повредил стены и потолок в четырех квартирах, уничтожил домашнее имущество на общей площади 70 кв. м.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Отметим, кататравма – травма, возникающая при падении с высоты. Характеризуется множественностью повреждений, сочетанием ЧМТ, травм внутренних органов и костно-мышечной системы, частым развитием травматического шока.

Напомним, ранее мы писали, что на АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО).

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