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  • В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

Сегодня 13:24
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В Днепре продолжают распродавать имущество Днепровского металлургического комбината.

Новости Днепра про В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

Об этом говорится в объявлении на сайте Prozzoro.sale.

 

Недавно состоялись торги, во время которых распродавали имущество обанкротившегося Днепровского металлургического комбината. На этот раз в «ликвидационную массу» вошло объединение предприятий «Укрметаллургпром» (21926977).

Это повторный аукцион, который проводили по голландской схеме – с понижением стоимости. Начальная ставка составила – 9 600,00 грн. Ппокупателям предлагался лот №5, в который включили 3 объекта. Два из них находятся в Каменском, один – в Днепре.

— ООО «Профсоюзный культурно-спортивный центр» (30072776), ул. Спортивная, 7;
– благотворительный фонд милосердия и здоровья ПАО «ДМК» (25001377) им. Дзержинского, ул. Соборная, 18-Б;
— Объединение предприятий «Укрметаллургпром» (21926977), Днепр, улица Святослава Храброго, 11.

Победителем аукциона стало зарегистрированное в Киеве предприятие ООО «2РЭ», снизив первоначальную ставку до 960 грн.

Сообщается, что у здания по адресу: в Каменском по ул. Спортивная, 7, в настоящее время зарегистрировано как минимум 6 организаций, это:

— ООО «Профсоюзный культурно-спортивный центр»;
— ООО «ХХІ Век»;
— внешкольное учебное заведение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Металлург»»;
— ООО «ФК «СТАЛЬ»»;
— ОО «Каменская федерация гимнастики спортивной»;
— ОО «Каменская федерация по гребле академического и водных видов спорта».

Само же здание ДК металлургов было продано раньше 617 535.36 гривен.

Новости Днепра про В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

Что предшествовало

Напомним, Днепровский металлургический комбинат был объявлен банкротом в феврале 2022 года. Еще летом 2021 года производственную часть имущества предприятия выкупил Днепровский коксохимический завод, принадлежащий компании «Метинвест» Рената Ахметова.

Теперь продолжается распродажа другого движимого/недвижимого имущества промышленного гиганта.

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Новости Днепра про В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гигантаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гигантаРусский

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