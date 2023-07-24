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В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности

Сегодня 13:03
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности

Со вторника, 25 июля, до субботы, 29 июля, в Днепре перекроют движение по улице Посполитой (бывшая ул. Гвардейская).

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.

Перекрытие движения связано с восстановлением дорожного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.

Кроме того, в этот период изменят схему движения автобусные маршруты №39, №141, №156, №156А. Они будут курсировать в объезд ул. Посполитой через ул. Деревлянскую.

Учитывайте эту информацию и заранее планируйте свой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня популярные маршрутки изменили схему движения: подробности.

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