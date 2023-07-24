В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции

Вчера, 23 июля, на проспекте Героев неизвестные избили и ограбили военнослужащего и его товарища.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

На место происшествия вызвали патрульных. Они выяснили, что военный и его товарищ сидели в одном из дворов, когда к ним подошли двое мужчин, стали цепляться, а затем избили и отобрали вещи – рюкзак с телефоном и деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители выяснили приметы злоумышленников и стали их искать. Позже на бульваре Славы полицейские обнаружили мужчин, похожих по приметам на вероятных нападавших. Кроме того, у них на одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчин в отделение полиции. Их задержали в порядке ст. 208 УПК.

Продолжается следствие.

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