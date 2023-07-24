В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции

Пострадавших госпитализировали в больницу.
На место происшествия вызвали патрульных. Они выяснили, что военный и его товарищ сидели в одном из дворов, когда к ним подошли двое мужчин, стали цепляться, а затем избили и отобрали вещи – рюкзак с телефоном и деньгами.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Правоохранители выяснили приметы злоумышленников и стали их искать. Позже на бульваре Славы полицейские обнаружили мужчин, похожих по приметам на вероятных нападавших. Кроме того, у них на одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчин в отделение полиции. Их задержали в порядке ст. 208 УПК.
Продолжается следствие.
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Александра Лучка
Автор:
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