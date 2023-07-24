Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции

В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции

Сегодня 15:35
просмотров

Вчера, 23 июля, на проспекте Героев неизвестные избили и ограбили военнослужащего и его товарища.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции

Пострадавших госпитализировали в больницу.

На место происшествия вызвали патрульных. Они выяснили, что военный и его товарищ сидели в одном из дворов, когда к ним подошли двое мужчин, стали цепляться, а затем избили и отобрали вещи – рюкзак с телефоном и деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители выяснили приметы злоумышленников и стали их искать. Позже на бульваре Славы полицейские обнаружили мужчин, похожих по приметам на вероятных нападавших. Кроме того, у них на одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчин в отделение полиции. Их задержали в порядке ст. 208 УПК.

Продолжается следствие.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:52
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда…

Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»
Новости Днепра
Сегодня 14:55
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Мэр Днепра Борис Филатов предложил должностным лицам отказаться от своих…

В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами
Новости Днепра
Сегодня 14:10
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации,…

Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода
Новости Днепра
Сегодня 14:07
Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Украину накроет антициклон, который сначала принесет жару, а затем спровоцирует…

Последние новости

Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)
Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 16:24
0
просмотров
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для…

Сегодня 15:52
3
просмотров
На Криворожье пенсионер выпрыгнул из окна горящей квартиры: мужчина скончался в больнице
На Криворожье пенсионер выпрыгнул из окна горящей квартиры: мужчина скончался в больнице

В Зеленодольске на Криворожье пенсионер травмировался, выпрыгнув из окна квартиры.

Сегодня 15:23
1
просмотров
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Мэр Днепра Борис Филатов предложил должностным лицам отказаться от своих зарплат в пользу Сил обороны.

Сегодня 14:55
3
просмотров
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации, а также может сбивать ракеты и дроны врага. Украина нуждается в этих самолетах, а наши партнеры готовы их предоставить – это вопрос времени.

Сегодня 14:10
11
просмотров
Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода
Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Украину накроет антициклон, который сначала принесет жару, а затем спровоцирует резкое изменение погоды.

Сегодня 14:07
4
просмотров
В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта
В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

В Днепре продолжают распродавать имущество Днепровского металлургического комбината.

Сегодня 13:24
7
просмотров
В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности
В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности

Важная информация!

Сегодня 13:03
3
просмотров
В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю
В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.

Сегодня 12:34
6
просмотров
В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)
В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)

Вот так находка...

Сегодня 12:24
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх