У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції

Учора, 23 липня, на проспекті Героїв невідомі побили та пограбували військовослужбовця та його товариша.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

На місце події викликали патрульних. Вони з’ясували, що військовий та його товариш сиділи в одному з дворів, коли до них підійшли двоє чоловіків, стали чіплятися, а потім побили та відібрали речі – наплічник із телефоном та грошима.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Правоохоронці з’ясували прикмети зловмисників і почали їх шукати. Згодом на бульварі Слави поліцейські виявили чоловіків, які були схожі за прикметами на ймовірних нападників. Крім того, у них на одязі були плями бурого кольору, схожі на кров.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіків до відділку поліції. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК.

Триває слідство.

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