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  • У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції

У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції

Сьогодні 15:35
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Учора, 23 липня, на проспекті Героїв невідомі побили та пограбували військовослужбовця та його товариша.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

На місце події викликали патрульних. Вони з’ясували, що військовий та його товариш сиділи в одному з дворів, коли до них підійшли двоє чоловіків, стали чіплятися, а потім побили та відібрали речі – наплічник із телефоном та грошима.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Правоохоронці з’ясували прикмети зловмисників і почали їх шукати. Згодом на бульварі Слави поліцейські виявили чоловіків, які були схожі за прикметами на ймовірних нападників. Крім того, у них на одязі були плями бурого кольору, схожі на кров.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіків до відділку поліції. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК.

Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліціїУкраїнська

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