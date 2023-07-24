У Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції

Постраждалих госпіталізували до лікарні.
На місце події викликали патрульних. Вони з’ясували, що військовий та його товариш сиділи в одному з дворів, коли до них підійшли двоє чоловіків, стали чіплятися, а потім побили та відібрали речі – наплічник із телефоном та грошима.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Правоохоронці з’ясували прикмети зловмисників і почали їх шукати. Згодом на бульварі Слави поліцейські виявили чоловіків, які були схожі за прикметами на ймовірних нападників. Крім того, у них на одязі були плями бурого кольору, схожі на кров.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіків до відділку поліції. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК.
Триває слідство.
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