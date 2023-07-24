Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

Сьогодні 13:24
просмотров

У Дніпрі продовжують розпродавати майно Дніпровського металургійного комбінату.

Новости Днепра про У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro.sale.

Нещодавно відбулися торги під час яких розпродавали майно збанкрутілого Дніпровського металургійного комбінату. Цього разу на до “ліквідаційної маси” увійшло об’єднання підприємств “Укрметалургпром” (21926977).

Це повторний аукціон, який проводили за голландською схемою – з пониженням вартості. Початкова ставка склала – 9 600,00 грн. потенційним покупцям пропонувався лот № 5, до якого включили 3 об’єкти. Два з них знаходяться в Кам’янському, один – у Дніпрі. 

— ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр» (30072776), вул. Спортивна, 7;
— благодійний фонд милосердя і здоров’я ПАТ «ДМК» (25001377) ім. Дзержинського, вул. Соборна, 18-Б;
— об’єднання підприємств «Укрметалургпром» (21926977), Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, 11.
 
Переможцем аукціону стало зареєстроване у Києві підприємство ТОВ «2РЕ», знизивши початкову ставку до 960 грн.
 
Повідомляється, що у будівлі за адресою: у Кам’янському на вул. Спортивна, 7, наразі зареєстровано як мінімум 6 організацій, це:
 
ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр»;
ТОВ «ХХІ Століття»;
позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа “Металург”»;
ТОВ «ФК “СТАЛЬ”»;
ГО «Кам’янська федерація гімнастики спортивної»;
ГО «Кам’янська федерація з веслування академічного та водних видів спорту».
 
Сама ж будівля ДК металургів була продана раніше за 617 535.36 гривень.
 

Новости Днепра про У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

Що передувало

Нагадаємо, Дніпровський металургійний комбінат оголосили банкрутом в лютому 2022 року. Ще влітку 2021 року виробничу частину майна підприємства викупив Дніпровський коксохімічний завод, який належить компанії “Метінвест” Рената Ахметова.

Тепер триває розпродаж іншого рухомого/нерухомого майна промислового гіганта. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гігантаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)

Оце так знахідка...

У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме
Новини Дніпра
Сьогодні 12:04
У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме

У Дніпрі розпочали реорганізацію чотирьох державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх
Новини Дніпра
Сьогодні 11:28
У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

У Дніпрі допомоги потребує кішка Глорія.

Наверх