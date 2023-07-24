У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro.sale.

Нещодавно відбулися торги під час яких розпродавали майно збанкрутілого Дніпровського металургійного комбінату. Цього разу на до “ліквідаційної маси” увійшло об’єднання підприємств “Укрметалургпром” (21926977).

Це повторний аукціон, який проводили за голландською схемою – з пониженням вартості. Початкова ставка склала – 9 600,00 грн. потенційним покупцям пропонувався лот № 5, до якого включили 3 об’єкти. Два з них знаходяться в Кам’янському, один – у Дніпрі.