Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

Україну накриє антициклон, який спочатку принесе спеку, а потім спровокує різку зміну погоди.

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, на початку нового тижня до України повернеться нестійка та спекотна повітряна маса балканського походження. Разом з спекою можливі грози, шквали та короткочасні дощі з градом. Найжарче буде на сході, центрі та півдні України.

Антициклон, який накриє значну частину України, синоптики прозвали Герміона.

За даними синоптичних сайтів, на Дніпро цього тижня чекають бурхливі метеотанці. Спочатку до міста завітають літні +30, а потім накриють дощі. Найспекотніше буде в четвер, коли температура повітря прогріється до пекельних +34. Після цього погода різко зміниться, через зливи з градом. Уже в п’ятницю у Дніпрі прогнозують усього +23 градуси тепла.

На вихідні погода стабілізується, а опади припиняться на більшій частині країни.

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