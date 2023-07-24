Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

Сьогодні 14:07
просмотров

Україну накриє антициклон, який спочатку принесе спеку, а потім спровокує різку зміну погоди. 

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, на початку нового тижня до України повернеться нестійка та спекотна повітряна маса балканського походження. Разом з спекою можливі грози, шквали та короткочасні дощі з градом. Найжарче буде на сході, центрі та півдні України. 

Антициклон, який накриє значну частину України, синоптики прозвали Герміона. 

За даними синоптичних сайтів, на Дніпро цього тижня чекають бурхливі метеотанці. Спочатку до міста завітають літні +30, а потім накриють дощі. Найспекотніше буде в четвер, коли температура повітря прогріється до пекельних +34. Після цього погода різко зміниться, через зливи з градом. Уже в п’ятницю у Дніпрі прогнозують усього +23 градуси тепла. 

На вихідні погода стабілізується, а опади припиняться на більшій частині країни.

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погодаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта
Новини Дніпра
Сьогодні 13:24
У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

У Дніпрі продовжують розпродавати майно Дніпровського металургійного комбінату.

У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)

Оце так знахідка...

У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме
Новини Дніпра
Сьогодні 12:04
У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме

У Дніпрі розпочали реорганізацію чотирьох державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Наверх