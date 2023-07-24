У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

Сьогодні, 24 липня, на вулиці Сагайдачного, що в Індустріальному районі, біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище.
Фото та відео очевидці опублікували у соцмережі.
Зазначається, що, ймовірно, хтось просто щось підпалив.
Місцеві мешканці намагаються самотужки загасити вогонь. Чи викликали на місце рятувальників – поки невідомо.
Важливо: ні в якому разі не паліть сміття, суху траву тощо. По-перше, це небезпечно, по-друге, можна понести покарання за свої дії – від штрафу до позбавлення волі.
Будьте обережні!
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