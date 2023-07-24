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  • У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

Сьогодні 17:00
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Місцеві намагаються загасити вогонь власними силами.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

Сьогодні, 24 липня, на вулиці Сагайдачного, що в Індустріальному районі, біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище.

Фото та відео очевидці опублікували у соцмережі. 

Зазначається, що, ймовірно, хтось просто щось підпалив.

Місцеві мешканці намагаються самотужки загасити вогонь. Чи викликали на місце рятувальників – поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомо

Важливо: ні в якому разі не паліть сміття, суху траву тощо. По-перше, це небезпечно, по-друге, можна понести покарання за свої дії – від штрафу до позбавлення волі. 

Будьте обережні!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Сагайдачного біля дитмайданчика помітили кількаметрове вогнище: що відомоРусский

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