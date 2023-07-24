Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в начале новой недели в Украину вернется неустойчивая и жаркая воздушная масса балканского происхождения. Наряду с жарой возможны грозы, шквалы и кратковременные дожди с градом. Жарче всего будет на востоке, центре и юге Украины.
Антициклон, накроющий значительную часть Украины, синоптики прозвали Гермионой.
По данным синоптических сайтов, Днепра на этой неделе ждут бурные метеотанцы. Сначала город посетят летние +30, а затем накроют дожди. Жарче всего будет в четверг, когда температура воздуха прогреется до адских +34. После этого погода резко изменится из-за ливней с градом. Уже в пятницу в Днепре прогнозируется всего +23 градуса тепла.
В предстоящие выходные погода стабилизируется, а осадки прекратятся на большей части страны.
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