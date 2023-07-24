Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Сегодня 14:07
просмотров

Украину накроет антициклон, который сначала принесет жару, а затем спровоцирует резкое изменение погоды.

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в начале новой недели в Украину вернется неустойчивая и жаркая воздушная масса балканского происхождения. Наряду с жарой возможны грозы, шквалы и кратковременные дожди с градом. Жарче всего будет на востоке, центре и юге Украины.

Антициклон, накроющий значительную часть Украины, синоптики прозвали Гермионой.

По данным синоптических сайтов, Днепра на этой неделе ждут бурные метеотанцы. Сначала город посетят летние +30, а затем накроют дожди. Жарче всего будет в четверг, когда температура воздуха прогреется до адских +34. После этого погода резко изменится из-за ливней с градом. Уже в пятницу в Днепре прогнозируется всего +23 градуса тепла.

В предстоящие выходные погода стабилизируется, а осадки прекратятся на большей части страны.

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Читайте также:

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погодаУкраїнська Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погодаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:52
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда…

Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»
Новости Днепра
Сегодня 14:55
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Мэр Днепра Борис Филатов предложил должностным лицам отказаться от своих…

В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами
Новости Днепра
Сегодня 14:10
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации,…

В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта
Новости Днепра
Сегодня 13:24
В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

В Днепре продолжают распродавать имущество Днепровского металлургического комбината.

Последние новости

ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для…

Сегодня 15:52
3
просмотров
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»
Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Мэр Днепра Борис Филатов предложил должностным лицам отказаться от своих зарплат в пользу Сил обороны.

Сегодня 14:55
2
просмотров
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами
В Днепре «приземлился» первый в Украине F-16: его можно увидеть своими глазами

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации, а также может сбивать ракеты и дроны врага. Украина нуждается в этих самолетах, а наши партнеры готовы их предоставить – это вопрос времени.

Сегодня 14:10
9
просмотров
В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта
В Днепре за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта

В Днепре продолжают распродавать имущество Днепровского металлургического комбината.

Сегодня 13:24
7
просмотров
В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности
В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности

Важная информация!

Сегодня 13:03
3
просмотров
В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю
В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.

Сегодня 12:34
6
просмотров
В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)
В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)

Вот так находка...

Сегодня 12:24
7
просмотров
В Днепре реорганизуют 4 ПТУ: какие именно
В Днепре реорганизуют 4 ПТУ: какие именно

В Днепре приступили к реорганизации четырех государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Сегодня 12:04
4
просмотров
В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние
В Днепре в помощи нужна больной кошке, у которой сломана челюсть и отсутствует обоняние

В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.

Сегодня 11:28
2
просмотров
Набирайте полные ванны: в Днепре и пригороде почти на сутки отключат воду
Набирайте полные ванны: в Днепре и пригороде почти на сутки отключат воду

Запасы лучше сделать!

Сегодня 11:18
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх